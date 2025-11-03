El juez ordenó un juicio para dos adolescentes de 19 años sospechosos de matar a un Joven en una fiesta en La Quinta

Lina Robles

Esta semana se presentarán en la corte dos adolescentes de 19 años acusados de matar a un joven después de una fiesta que se realizó al terminar el baile del PROM de La quinta High School en mayo pasado mes en el que fueron arrestados y el juez determino que existía evidencia para que Elijah Alfredo Martínez de Bermuda Dunes y Dominick Cruz Venecia de Coachella sean juzgados por el asesinato de Jaden Ramos de 17 años.