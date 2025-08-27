Skip to Content
Noticias Regionales

Lluvias generan cierre de puentes y apagones

Mexicali, Baja California (t3).- Como si fuera una tradición, en cada lluvia que se registra en Mexicali, se presentan encharcamientos y apagones, este lunes por la tarde, se reportaron múltiples suspensiones en diversos puntos de la ciudad, lo cual se estima afectó a cerca de 8 mil viviendas.

Hasta el medio día de este martes, no se restablecía el 100 por ciento del servicio, por lo que personal de CFE se encuentra laborando a marchas forzadas.

Los puentes vehiculares reportaron inundaciones y algunos cierres temporales, pero el que más se ha prolongado es hasta el momento el “Eje Central” se estima que son más de 3 pies de agua y las labores podrían extenderse durante este martes para abrirlo a los automovilistas.

Esta es la tormenta más fuerte que se ha registrado en el último año en la ciudad.

