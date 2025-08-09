Hombres condenados por un delito de robo con resultado de muerte en Cabazon Outlet Mall

Kailey Diaz

BANNING, Calif. (KUNA) — Un hombre de 22 años fue condenado a 11 años de prisión estatal después de declararse culpable de homicidio voluntario en el asesinato a tiros de un hombre de 66 años en el centro comercial Desert Hills Premium Outlets de Cabazon.

Elijah Ray Burt, de 22 años, fue condenado el Viernes en el Centro de Justicia de Banning. Según la oficina del Fiscal del Condado de Riverside, lo acreditó 1202 días por el tiempo cumplido y se le ordenó pagar 3000 dólares en concepto de restitución.

Burt fue arrestado junto con su hermano gemelo, Emanuel Rick Burt, y un tercer sospechoso, Reginald Charles Trice, por la muerte de Michael Moser de Palm Springs en Marzo de 2022.

Michael Moser, aparece en la foto en el lado mas izquierdo.

Trice se declaró culpable del asesinato la semana pasada de asesinato en primer grado, una acusación por circunstancias especiales de homicidio durante un robo, conspiración, y posesión ilegal de un arma de fuego. Se espera que sea condenado el 10 de Octubre en el Palacio de Justicia de Riverside.

Emanuel Burt fue declarado culpable en November de conspiración y condenado a seis años en prisión.

Según los documentos presentados por la fiscalía, Trice fue el tirador designado en el tiroteo mortal, mientras que los hermanos actuaron como cómplices.

El sargento Ben Ramírez, del departamento del sheriff, declaró que Trice se enfrentó a Moser poco antes de las 7 p.m. del 24 de Marzo de 2022, en el bloque 48600 de Seminole Drive, aunque no se proporcionó la ubicación específica dentro del centro comercial.

Ramírez dijo que Moser recibió por lo menos un disparo, provocando llamadas al 911, tras lo cual agentes y paramédicos llegaron al lugar. Fue declarado muerto a la escena.

No había rastro de los acusados cuando los agentes llegaron al centro comercial. Sin embargo, Ramírez dijo que, tras varias semanas de investigación, los detectives encontraron pistas que apuntaban a Trice como uno de los presuntos agresores. Se obtuvo una orden judicial y se entregó en su domicilio, situado en el número 15500 de Morada Road, el 21 de April de 2022, de acuerdo con el portavoz del sheriff.

El acusado fue detenido sin incidentes.

Los hermanos fueron identificados y nombrados en la denuncia penal tras la detención de Trice. Fueron localizados y detenidos en Las Vegas a finales de Abril de 2022. Un mes después, fueron devueltos al condado de Riverside.

Ninguno de los hombres tenía antecedentes penales documentados en el condado de Riverside.

Siga con Telemundo15 para más información.