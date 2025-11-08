Skip to Content
Friday Football Focus Week 11: Playoff Edition

D6E_0726
Entenza Design
Cardinals lose heartbreaker
By
Published 12:56 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -

CIF First Round Playoffs:Segment One: San Jacinto 30, Bishop Diego 29 (OT), Oaks Christian 16, St. Bonaventure 13; Nipomo 35, Atascadero 34 (2OT); Dos Palos 14, Santa Ynez 0; Arroyo Grande 62, Sunnyside 14

https://www.youtube.com/watch?v=aVNZl0Bf1v4

Segment Two: Clovis West 28, St. Joseph 7; Cabrillo 35, Hoover 14

https://www.youtube.com/watch?v=1UVdvDk6QHE

Segment 3: South Pasadena 42, San Marcos 17; Pacifica 42, Oak Hills 21

https://www.youtube.com/watch?v=HicA7Us8Y7k

Segment 4: Ventura 42, Salesian 31; Agoura 35, Summit 7

https://www.youtube.com/watch?v=-bIDBVWjHc4

Other Results:

CIF-Central Section:

Division 2: San Luis Obispo 42, Lemoore 32; Central Valley Christian 37, Lompoc 13

Division 3: Shafter 38, Mission Prep 17; Kennedy 63, Paso Robles 28; Wasco 57, Righetti 6

Division 5: Morro Bay 52, Delano 28

CIf-Southern Section:

Division 4: Villa Park 28, Westlake 24

Division 5: Loyola 17, Newbury Park 14; Rio Hondo Prep 50, Thousand Oaks 34

Division 6: Moorpark 31, ML King 28

Division 7: Calabasas 31, El Segundo 28

Division 9: Cerritos 16, Fillmore 7

Division 10: Oak Park 17, Village Christian 15

Division 12: Grace 28, Rialto 27; Santa Paula 27, Ocean View 7

Division 13: Buena Park 42, Nordhoff 40

Division 14: South El Monte 46, Channel Islands 7

8-Player Football:

Central Section: Fresno Christian 74, Orcutt Academy 20

Southern Section:

Divison 1: Avalon 45, Thacher 14

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

