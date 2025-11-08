Friday Football Focus Week 11: Playoff Edition
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -
CIF First Round Playoffs:Segment One: San Jacinto 30, Bishop Diego 29 (OT), Oaks Christian 16, St. Bonaventure 13; Nipomo 35, Atascadero 34 (2OT); Dos Palos 14, Santa Ynez 0; Arroyo Grande 62, Sunnyside 14
Segment Two: Clovis West 28, St. Joseph 7; Cabrillo 35, Hoover 14
Segment 3: South Pasadena 42, San Marcos 17; Pacifica 42, Oak Hills 21
Segment 4: Ventura 42, Salesian 31; Agoura 35, Summit 7
Other Results:
CIF-Central Section:
Division 2: San Luis Obispo 42, Lemoore 32; Central Valley Christian 37, Lompoc 13
Division 3: Shafter 38, Mission Prep 17; Kennedy 63, Paso Robles 28; Wasco 57, Righetti 6
Division 5: Morro Bay 52, Delano 28
CIf-Southern Section:
Division 4: Villa Park 28, Westlake 24
Division 5: Loyola 17, Newbury Park 14; Rio Hondo Prep 50, Thousand Oaks 34
Division 6: Moorpark 31, ML King 28
Division 7: Calabasas 31, El Segundo 28
Division 9: Cerritos 16, Fillmore 7
Division 10: Oak Park 17, Village Christian 15
Division 12: Grace 28, Rialto 27; Santa Paula 27, Ocean View 7
Division 13: Buena Park 42, Nordhoff 40
Division 14: South El Monte 46, Channel Islands 7
8-Player Football:
Central Section: Fresno Christian 74, Orcutt Academy 20
Southern Section:
Divison 1: Avalon 45, Thacher 14