Friday Football Focus Week 10 Highlights
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -
(John Michael Flint had 3 td catches but Bishop Diego wears down in second half in loss to Pacifica. Entenza Design).
Segment 1: Pacifica 46, Bishop Diego 33; Righetti 34, Santa Ynex 24; Arroyo Grande 42, Mission Prep 0; Templeton 29, Cabrillo 23; Nipomo 49, Morro Bay 34
(Monty Lopez scored a first half td but Santa Barbara loses at home to Thousand Oaks. Entenza Design).
Segment 2: Thousand Oaks 35, Santa Barbara 20; San Marcos 16, Dos Pueblos 10 (2OT); Fillmore 45, Santa Paula 8
Segment 3: Ventura 56, Oxnard 7; Nordhoff 62, Del Sol 6
Segment 4: Channel Islands 34, Carpinteria 21
Other results:
San Luis Obispo 28, Atascadero 14
Paso Robles 34, Lompoc 33
Pioneer Valley 42, Santa Maria 6
Oaks Christian 27, Simi Valley 14
St. Bonaventure 47, Camarillo 36
Westlake 35, Calabasas 10
Newbury Park 49, Rio Mesa 7
Grace 64, Santa Clara 12
Agoura 33, Hueneme 6
Oak Park 41, Royal 20
Moorpark 49, Buena 16
8-Man Football:
Valley Christian Academy 60, Maricopa 14