Friday Football Focus Week 10 Highlights

Oscar Mauia scores a first half td in Cardinals loss to Pacifica
By
Published 12:16 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -

(John Michael Flint had 3 td catches but Bishop Diego wears down in second half in loss to Pacifica. Entenza Design).

Segment 1: Pacifica 46, Bishop Diego 33; Righetti 34, Santa Ynex 24; Arroyo Grande 42, Mission Prep 0; Templeton 29, Cabrillo 23; Nipomo 49, Morro Bay 34

https://www.youtube.com/watch?v=yXjUMtXS_SY

(Monty Lopez scored a first half td but Santa Barbara loses at home to Thousand Oaks. Entenza Design).

Segment 2: Thousand Oaks 35, Santa Barbara 20; San Marcos 16, Dos Pueblos 10 (2OT); Fillmore 45, Santa Paula 8

https://www.youtube.com/watch?v=QmJsFA9bTek

Segment 3: Ventura 56, Oxnard 7; Nordhoff 62, Del Sol 6

https://www.youtube.com/watch?v=EAO3mj5IzKY

Segment 4: Channel Islands 34, Carpinteria 21

https://www.youtube.com/watch?v=yx9W5QW-hAw

Other results:

San Luis Obispo 28, Atascadero 14

Paso Robles 34, Lompoc 33

Pioneer Valley 42, Santa Maria 6

Oaks Christian 27, Simi Valley 14

St. Bonaventure 47, Camarillo 36

Westlake 35, Calabasas 10

Newbury Park 49, Rio Mesa 7

Grace 64, Santa Clara 12

Agoura 33, Hueneme 6

Oak Park 41, Royal 20

Moorpark 49, Buena 16

8-Man Football:

Valley Christian Academy 60, Maricopa 14

Mike Klan

