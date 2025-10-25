Friday Football Focus Week 9 Highlights
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -
(Sam Boeddeker returns a kickoff for a touchdown in the Cardinals win).
Segment 1: Bishop Diego 35, St. Bonaventure 27; Westlake 33, Santa Barbara 14; Templeton 56, Nipomo 31; St. Joseph 42, Lompoc 0; San Luis Obispo 28, Santa Ynez 23; Righetti 49, Pioneer Valley 7
Segment 2: Agoura 35, San Marcos 6; Fillmore 24, Dos Pueblos 17
Segment 3: Nordhoff 49, Carpinteria 0
Segment 4: Pacifica 42, Simi Valley 20
More Scores:
Atascadero 43, Morro Bay 39
Paso Robles 27, Mission Prep 13
Cabrillo 55, Santa Maria 0
Ventura 35, Oak Park 7
Moorpark 42, Royal 6
Buena 28, Oxnard 6
Oaks Christian 42, Camarillo 6
Calabasas 42, Rio Mesa 14
Thousand Oaks 17, Newbury Park 7
Santa Paula 27, Hueneme 16
Del Sol 63, Santa Clara 13
Grace 49, Channel Islands 20