Skip to Content
Top Stories

Friday Football Focus Week 9 Highlights

D6E_5976
Entenza Design
Westlake clinches at least a share of Conejo Coast League title
By
New
Published 12:27 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -

(Sam Boeddeker returns a kickoff for a touchdown in the Cardinals win).

Segment 1: Bishop Diego 35, St. Bonaventure 27; Westlake 33, Santa Barbara 14; Templeton 56, Nipomo 31; St. Joseph 42, Lompoc 0; San Luis Obispo 28, Santa Ynez 23; Righetti 49, Pioneer Valley 7

https://www.youtube.com/watch?v=bq00Rl5mmKE

Segment 2: Agoura 35, San Marcos 6; Fillmore 24, Dos Pueblos 17

https://www.youtube.com/watch?v=3es1rsPr7go

Segment 3: Nordhoff 49, Carpinteria 0

https://www.youtube.com/watch?v=1MOiPb8aGT4

Segment 4: Pacifica 42, Simi Valley 20

https://www.youtube.com/watch?v=H4sNGh2fSC4

More Scores:

Atascadero 43, Morro Bay 39

Paso Robles 27, Mission Prep 13

Cabrillo 55, Santa Maria 0

Ventura 35, Oak Park 7

Moorpark 42, Royal 6

Buena 28, Oxnard 6

Oaks Christian 42, Camarillo 6

Calabasas 42, Rio Mesa 14

Thousand Oaks 17, Newbury Park 7

Santa Paula 27, Hueneme 16

Del Sol 63, Santa Clara 13

Grace 49, Channel Islands 20

Article Topic Follows: Top Stories
high school football
KEYT
san luis obispo county
Santa Barbara

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.