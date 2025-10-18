Skip to Content
Friday Football Focus Week 8 Highlights

D6E_4173 (1)
Entenza Design
Bishop Diego defeats SV 24-12
By
Published 12:34 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT).-

Segment 1: Calabasas 51, Santa Barbara 34; Arroyo Grande 30, St. Joseph 7; Nipomo 56, Cabrillo 35; Santa Ynez 51, Pioneer Valley 0; Atascadero 35, Righetti 14

https://www.youtube.com/watch?v=mbP19bhsy8s

(Sam Boeddeker scores a first half touchdown for Bishop Diego. Entenza Design).

Segment 2: Bishop Diego 24, Simi Valley 12; Pacifica 42, Camarillo 16; St. Bonaventure 19, Oaks Christian 0

https://www.youtube.com/watch?v=88-p2sKR4HU

Segment 3: San Marcos 35, Hueneme 32; Dos Pueblos 14, Santa Paula 3

https://www.youtube.com/watch?v=K0uqMfQk-bk

Segment 4: Carpinteria 62, Del Sol 33

https://www.youtube.com/watch?v=XuQ_VNyEPfw

Other Results:

Lompoc 42, Mission Prep 14

Templeton 48, San Luis Obispo 7

Ventura 44, Royal 9

Moorpark 44, Oxnard 10

Oak Park 48, Buena 7

Westlake 29, Newbury Park 23 (2OT)

Thousand Oaks 21, Rio Mesa 13

Agoura 42, Fillmore 14

Grace 42, Nordhoff 28

Channel Islands 42, Santa Clara 7

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

