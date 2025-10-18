Friday Football Focus Week 8 Highlights
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT).-
Segment 1: Calabasas 51, Santa Barbara 34; Arroyo Grande 30, St. Joseph 7; Nipomo 56, Cabrillo 35; Santa Ynez 51, Pioneer Valley 0; Atascadero 35, Righetti 14
(Sam Boeddeker scores a first half touchdown for Bishop Diego. Entenza Design).
Segment 2: Bishop Diego 24, Simi Valley 12; Pacifica 42, Camarillo 16; St. Bonaventure 19, Oaks Christian 0
Segment 3: San Marcos 35, Hueneme 32; Dos Pueblos 14, Santa Paula 3
Segment 4: Carpinteria 62, Del Sol 33
Other Results:
Lompoc 42, Mission Prep 14
Templeton 48, San Luis Obispo 7
Ventura 44, Royal 9
Moorpark 44, Oxnard 10
Oak Park 48, Buena 7
Westlake 29, Newbury Park 23 (2OT)
Thousand Oaks 21, Rio Mesa 13
Agoura 42, Fillmore 14
Grace 42, Nordhoff 28
Channel Islands 42, Santa Clara 7