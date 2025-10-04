Skip to Content
Friday Football Focus Week 6 Highlights

Entenza Design
Monty Lopez catches a pass in 10-point loss at Newbury Park
By
Published 12:23 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -

Segment One: Newbury Park 31, Santa Barbara 21; St. Joseph 40, Mission Prep 0; Santa Ynez 28, Atascadero 13; San Luis Obispo 23, Pioneer Valley 21; Templeton 56, Santa Maria 0. Bishop Diego 43, Camarillo 16

(Star Brady Smigel got hurt at the end of the first half and did not return in Panthers win. Entenza Design).

https://www.youtube.com/watch?v=seMT9O2PVU4

Segment Two: Fillmore 21, San Marcos 0, Dos Pueblos 27, Hueneme 7; Agoura 35, Santa Paula 10; Ventura 62, Buena 13

https://www.youtube.com/watch?v=6s_CNkFz_sM

Segment Three: Pacifica 17, Oaks Christian 13; St. Bonaventure 41, Simi Valley 26

https://www.youtube.com/watch?v=dWF-WNo5-ZY

Segment Four: Carpinteria 55, Santa Clara 6

https://www.youtube.com/watch?v=d_icJFRHzTw

Other Results:

Cabrillo 28, Morro Bay 21

Arroyo Grande 56, Paso Robles 14

Nordhoff 55, Channel Islands 14

Grace 53, Del Sol 6

Westlake 49, Rio Mesa 20

Thousand Oaks 49, Calabasas 34

Moorpark 52, Oak Park 27

Royal 20, Oxnard 0

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

