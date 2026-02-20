Reciben dinero cazarrecompensas privados que localicen migrantes indocumentados

Juan Montesló

VALLE DE COACHELLA, California (KUNA) – Durante las ultimas semanas del pasado año 2025 y los primeros meses del presente año, el Valle de Coachella ha enfrentado una severa crisis migratoria, los llamados cazarremponesas han encontrado en la región una gran oportunidad de conseguir el estimulo momentario que ofrecen por delatar a aquellos inmigrantes que residen de manera irregular en el país.

Se dice que la recompensa comienza a apartir de los mil dólares, en Telemundo 15 conversamos con organizaciones pro migrantes que se dedican a evidenciar a los cazarrecompesas, buscando de esta manera resguardar la seguridad de aquellos que lo requieran en el Valle de Coachella.

