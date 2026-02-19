Ayer se presentó el corte el acusado de matar a T’nya Tocar de Hemet y se declaró inocente

Lina Robles

Ayer se presento en la corte del Condado de Imperial el hombre de 51 años acusado de matar a T’nya Tovar de 17 años quien fue reportada desaparecida el 1ro de diciembre cuando salió de su casa de Hemet con rumbo a Salton City.

Abraham Feinbloom enfrenta cargos por el asesinato y por intentar huir cuando iba a ser arrestado, los investigadores dijeron que la joven fue asesinada de un balazo, ya que en la pierna que encontraron había fragmentos de bala.

Cabe resaltar que la joven y el acusado estuvieron en contacto desde octubre del año pasado y ella publicó fotografías en las redes sociales cuando estuvieron en Los Ángeles, ayer además confirmaron que el FBI ofrece una recompensa de $10 mil dólares a quien proporcione información que lleve al esclarecimiento del crimen.