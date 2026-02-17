Palm Desert aprobo un proyecto para construir más de 500 viviendas

Lina Robles

Palm Desert aprobó la construcción de 546 viviendas en un antiguo campo de golf en la creciente zona norte de la ciudad, a pesar de que el concilio rechazó una apelación de un grupo ambientalista.

El proyecto se hará en un terreno de 81 acres en el área de la calle Frank Sinatra y la Avenida Portola cerca del Palm Desert Greens Country Club, que antes era el campo de golf del Santa Rosa.

La Comisión de Planificación aprobó los planes de vivienda en noviembre pasado, a pesar de que algunos residentes del área expresaron su preocupación por el ruido y tráfico que habrá mientras se construyen tantas viviendas nuevas.