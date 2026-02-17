Skip to Content
News

El CVUSD aprobó un recorte al presupuesto de tres años fiscales

By
New
Published 5:14 pm

Lina Robles

El Distrito Escolar del Valle de Coachella aprobó un recorte presupuestal de $25.4 millones de dólares.

Se trata de $9millones de dolares este año fiscal, y $8 millones de dolares cada uno de los siguientes dos años.

La Oficina de Educación del Condado de Riverside les exigió que presentara dicho plan aprobado por la mesa directiva, antes del 17 de marzo, dicho plan debe incluir proyecciones de costos salariales y de beneficios, y hacer recortes de $20 millones de dólares.

En 2024, el distrito aprobó $57 millones en recortes presupuestarios, que incluyeron despidos de personal y ajustes a varios programas.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.