El CVUSD aprobó un recorte al presupuesto de tres años fiscales

Lina Robles

El Distrito Escolar del Valle de Coachella aprobó un recorte presupuestal de $25.4 millones de dólares.

Se trata de $9millones de dolares este año fiscal, y $8 millones de dolares cada uno de los siguientes dos años.

La Oficina de Educación del Condado de Riverside les exigió que presentara dicho plan aprobado por la mesa directiva, antes del 17 de marzo, dicho plan debe incluir proyecciones de costos salariales y de beneficios, y hacer recortes de $20 millones de dólares.

En 2024, el distrito aprobó $57 millones en recortes presupuestarios, que incluyeron despidos de personal y ajustes a varios programas.