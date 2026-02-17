Continúa saliendo más información del caso de T’neya Tovar de Hemet

Lina Robles

Las autoridades dieron a conocer más información de la desaparición y muerte de T’neya Tovar de 17 años y ayer dijeron que la joven el pasado 23 de octubre publicó un video en el que decía que necesitaba amigos nuevos y que iba a buscarlos, después aparecieron fotos de ella en la estación de tren de Los Ángeles en compañía de Abraham Feinbloom de 51 años quien fue arrestado el viernes pasado como sospechoso de asesinarla y continúa en la cárcel.

La joven de Hemet fue reportada desaparecida el 1ro de diciembre y testigos la vieron en el área de Salton Sea y Thermal.