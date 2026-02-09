Skip to Content
Gran presencia de turistas provocó el “Tour de Palm Springs”

Lina Robles

Alrededor de 8 mil ciclistas participaron el sábado pasado en el Tour de Palm Springs.

Los participantes llegaron de todo Estados Unidos y otros cuatro países, de todas las edades y los tramos de competencia iban de siete a 100 millas.

Los organizadores recaudaron $dinero que será distribuidos a 150 organizaciones no lucrativas del Valle de Coachella.

Por fortuna no huno accidentes o tragedias que reportar como en el pasado.

