Skip to Content
News

Supervisor Manuel Pérez envia comunicado sobre los rumores de la llegada de agentes de ICE al aeropuerto Thermal

By
Published 5:14 pm

Lina Robles

Después que se informara en redes sociales que un avión que transportaba 100 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aterrizó en el Aeropuerto de Thermal, el Supervisor Manuel Pérez, desmintió ayer la información y declaró en un comunicado de prensa que, tras verificar con la División de Aviación del condado y una empresa de aviación local, comprobaron la información era falsa y que se trataba de dos aeronaves del Departamento de Seguridad Nacional que aterrizaron en el aeropuerto de Thermal, los cuales transportaban a mecánicos y la tripulación.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.