Hombre condenado por intento de agresión sexual a una mujer en Whitewater

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un delincuente fue condenado por intentar agredir sexualmente a una mujer en un centro de adiestramiento canino de Whitewater el año pasado.

Bryan Vines Burge, de 54 años, fue condenado hoy por intento de violación por fuerza/temor a causar lesiones corporales a una persona. Su sentencia está programada para el 19 de marzo.

El delito ocurrió el 16 de agosto de 2025. Según los investigadores del sheriff, poco antes de las 7:00 a. m., el acusado entró por la fuerza en el complejo de Perros Guía del Desierto, ubicado en 60735 Dillon Road, donde se entrena a perros especialmente para servir como mascotas de compañía y guardianes para personas ciegas.

Los agentes del sheriff informaron que Burge se topó con una mujer, le sacó un cuchillo y procedió a intentar agredirla sexualmente.

La víctima luchó y sufrió lesiones no especificadas durante el presunto ataque, pero pudo liberarse del agarre del acusado y huir para pedir ayuda, según los investigadores.

Los agentes de patrulla acudieron al lugar poco después e iniciaron una búsqueda basándose en las declaraciones de la mujer. Localizaron y arrestaron a Burge sin incidentes en Dillon Road a las 10:30 a. m. del sábado.

Aparentemente, la mujer no requirió hospitalización. No quedó claro si el acusado presuntamente robó específicamente en el centro de entrenamiento para atacar a la mujer.

Los documentos judiciales indican que Burge tiene condenas previas en el Condado de Orange por robo y actos lascivos contra una menor.