Encuentran moho en dos escuelas del CVUSD

Lina Robles

Ayer informaron que encontraron moho, que es como un hongo que pone en riesgo la salud de los humanos y aparece en lugares húmedos, el hallazgo fue en un área que comparten las escuelas Desert Mirage High School y la Toro Canyon Middle School ubicadas por la Avenida 66 cerca de la vieja carretera 86 en Thermal, por lo que ya se encuentran en proceso de limpieza y desinfección en las oficinas, recepción, biblioteca, salones y el cuarto de electricidad.

Cabe recordar que hace unas semanas ocurrió algo similar en dos salones de la escuela John Kelly de Thermal.