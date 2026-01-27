Skip to Content
Rescatan a excursionista que se accidentó en las montañas de Palm Desert

Published 11:14 am

Lina Robles

Ayer a la 1:25 de la tarde se accidentó un excursionista que aventuraba en las montañas de Palm Desert por lo que de inmediato pidió ayuda a los bomberos que caminaron hasta el área para rescatar al hombre que se cayó en una barranca, luego lo subieron a un helicóptero del sheriff que lo llevó a donde lo esperaba una ambulancia que lo transportó al hospital donde lo atendieron y confirmaron que su vida no corre peligro.

