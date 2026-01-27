Continúan los trabajos de instalación de una línea de gas en Palm Springs

Lina Robles

Continúan los trabajos de la instalación de una línea de gas en la calle Palm Canyon entre las calles Sunny Dunes y Mesquite Avenue en Palm Springs donde se está ampliando el puente.

Los carriles en ambas direcciones de ese tramo serán cerrados hoy de 6 de la tarde a 6 de la mañana miércoles, el tráfico será desviado por Belardo Road.

Mientras que en Indio continúan los trabajos de mejoras en la Indio Blvd desde la calle Burr hasta el freeway 10 y de la calle Jefferson a Indio Blvd por lo que habrá cierre de carriles.