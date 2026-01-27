Continúa la controversia en el proyecto del “Thermal Ranch”

Lina Robles

Ayer dieron a conocer más detalles de la demanda contra los urbanizadores del proyecto “Thermal Ranch” que planean construir en un terreno de 619 acres en el área de la calle Fillmore y la Avenida 62 que incluiría en centro ecuestre de lujo de 231 acres, por lo que se ha presentado una demanda contra el condado por el proyecto, alegando problemas de contaminación por el estiércol de los caballos, lo que pondrá en riesgo a los que viven en Thermal y sus alrededores.

El objetivo de los demandantes no es detener el proyecto, pero muchos residentes prefieren algo que refleje sus necesidades y prioridades.

Además del Centro Ecuestre, construirán viviendas, tiendas, un gran depósito de agua, una subestación de luz y atracciones para el turismo, por lo que beneficiará económicamente al Valle de Coachella con los eventos que planean hacer.