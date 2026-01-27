Skip to Content
News

Continúa la controversia en el proyecto del “Thermal Ranch”

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Ayer dieron a conocer más detalles de la demanda contra los urbanizadores del proyecto “Thermal Ranch” que planean construir en un terreno de 619 acres en el área de la calle Fillmore y la Avenida 62 que incluiría en centro ecuestre de lujo de 231 acres, por lo que se ha presentado una demanda contra el condado por el proyecto, alegando problemas de contaminación por el estiércol de los caballos, lo que pondrá en riesgo a los que viven en Thermal y sus alrededores.

El objetivo de los demandantes no es detener el proyecto, pero muchos residentes prefieren algo que refleje sus necesidades y prioridades.

Además del Centro Ecuestre, construirán viviendas, tiendas, un gran depósito de agua, una subestación de luz y atracciones para el turismo, por lo que beneficiará económicamente al Valle de Coachella con los eventos que planean hacer.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.