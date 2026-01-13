Comunidad de Thousand Palms insta al condado a tomar medidas para abordar los problemas de inundaciones

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – Los residentes de Shadow Mountain Lane en Thousands Palms instan al condado de Riverside a solucionar los problemas de inundaciones que, según afirman, han sido ignorados durante años.

Los vecinos señalan el Programa de Control de Inundaciones de Thousand Palms, un proyecto de 90 millones de dólares actualmente en marcha, pero argumentan que no ofrece protección contra inundaciones para su zona.

En lugar de canales, el Programa de Control de Inundaciones de Thousand Palms utiliza cuatro grandes diques diseñados para inundar intencionalmente aproximadamente 4,000 acres de tierras de conservación. El objetivo, según el proyecto, es desplazar la arena hacia el este y el sur para que pueda ser arrastrada por el viento hacia la Reserva del Valle de Coachella y así mantener el hábitat del lagarto de dedos con flecos.

Los residentes argumentan que el uso de diques, en lugar de canales, mantiene el agua en la superficie, aumenta el riesgo de inundación e impide la construcción de viviendas, además de exponer a los vecindarios cercanos a un mayor peligro.

Los residentes afirman que no hay planes de protección contra inundaciones para la zona de Amity Lane, a pesar de no formar parte del Área de Conservación Thousand Palms. Argumentan que el Condado tiene la obligación de proteger las viviendas allí.

Los miembros de la comunidad afirman que se han comunicado repetidamente con la oficina del Supervisor V. Manuel Pérez, pero afirman no haber recibido respuesta.

