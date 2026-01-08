Desert Oasis Healthcare reconocido como uno de los Mejores (Grandes) Lugares de Trabajo en el Sector Salud según Fortune por seis años consecutivos

Luis Medina

PALM DESERT, California (KUNA) – Desert Oasis Healthcare (DOHC) fue reconocido como uno de los Mejores (Grandes) Lugares de Trabajo en el Sector Salud según Fortune por seis años consecutivos, de 2020 a 2025, lo que subraya el compromiso constante de DOHC con una cultura centrada en las personas y la excelencia en la atención médica.

La lista anual de los Mejores Lugares de Trabajo en el Sector Salud de Fortune se basa en comentarios confidenciales de los empleados y evalúa la confianza, el respeto, la equidad, el orgullo y la camaradería en el entorno laboral.

Los directivos afirmaron que la permanencia de DOHC en la lista refleja su dedicación a apoyar a los empleados, fomentar la colaboración y crear un entorno donde los miembros del equipo se sientan valorados y capacitados para brindar una atención excepcional.

Este reconocimiento refleja la dedicación de nuestro equipo a la atención al paciente y a nuestros compañeros. En Desert Oasis Healthcare, el apoyo a nuestro personal nos permite brindar la mejor atención a nuestros pacientes”, afirmó el Dr. Marc Hoffing, Director Médico de Desert Oasis Healthcare.

DOHC brinda atención primaria e inmediata, atención domiciliaria, cuidados paliativos, estudios de investigación clínica y otros servicios a más de 60,000 miembros/pacientes que viven en el Valle de Coachella y la Cuenca de Morongo de los condados de Riverside y San Bernardino.

