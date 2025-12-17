Policía publica video y fotos del vehículo buscado en accidente mortal de atropello y fuga en Yucca Valley

Luis Medina

YUCCA VALLEY, Calif. (KUNA) – El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino publicó video y fotos de un vehículo buscado en relación con un accidente mortal de atropello y fuga ocurrido el mes pasado en Yucca Valley.

Detectives buscan un Toyota Corolla color beige, canela o dorado que fue visto huyendo del lugar del accidente, ocurrido el 6 de noviembre alrededor de las 2 p. m. en Airway Avenue y Primrose Drive.

Una mujer mayor fue atropellada por un vehículo mientras cruzaba la calle en su scooter de movilidad motorizado en la intersección. El vehículo huyó del lugar en dirección oeste por Yucca Trail desde Airway Avenue.

La mujer fue declarada muerta en el hospital.

Tras el incidente, agentes del Equipo de Investigación de Accidentes Graves (MAIT) iniciaron una investigación sobre el atropello y fuga mortal.

Los investigadores solicitan la colaboración del público para localizar al sospechoso y su vehículo.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre esta investigación a contactar al agente R. Quiroz Falcon al (760) 366-4175. Quienes deseen permanecer anónimos pueden comunicarse con la línea directa de We-Tip al 1-800-78-CRIME (27463) o enviar información en línea en www.wetip.com.