La policía de Palm Desert arrestó a un sujeto acusado de robarle más de $100 mil a un anciano

Lina Robles

Después de varias semanas de investigación la policía arrestó a un sujeto acusado de robarle más de $100 mil dólares a un anciano.

El reporte fue recibido en agosto pasado cuando los investigadores acudieron a una casa ubicada dentro del Indian Ridge Country Club en Palm Desert donde por años el individuo estuvo robándole dinero al señor, pero ese día no realizaron arrestos, hasta esta vez que los agentes del Sheriff llegaron a una casa ubicada en la Calle Diego cerca de la Avenida 53 en Coachella y capturaron al sospechoso.