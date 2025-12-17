El Coachella Valley Invitational anuncia el calendario de partidos de 2026

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – El Coachella Valley Invitational (CVI) anunció el calendario de partidos del torneo de pretemporada de 2026 en Indio, con equipos de la MLS y la NWSL.

El torneo se celebrará en el Empire Polo Club del 7 al 21 de febrero.

El CVI albergará a 12 equipos de la Major League Soccer (MLS) y 9 de la National Women’s Soccer League (NWSL), lo que lo convierte en el evento más grande de la historia del CVI. Los clubes participantes serán Austin FC, Bay FC, San Jose Earthquakes, D.C. United, LA Galaxy, LAFC, Chicago Fire FC, New York City FC, Sporting Kansas City, Kansas City Current, San Diego Wave FC, Denver Summit, St. Louis City SC, Angel City FC, Portland Timbers, Portland Thorns, Minnesota United FC, Charlotte FC, Houston Dash, Utah Royals FC y Seattle Reign FC.

Los dos clubes de la NWSL del sur de California, Angel City FC y San Diego Wave FC, regresarán al desierto por tercera vez. El Denver Summit FC jugará su primer partido, y Kansas City Current y Utah Royals debutarán en el CVI, lo que refuerza la importancia del evento para los clubes de la NWSL de cara a una emocionante temporada 2026.

Debido a la selección del San Diego FC en el sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf, el club no podrá participar en el Coachella Valley Invitational.

“2026 marca el regreso de la Copa Mundial de la FIFA a suelo estadounidense y el CVI de este año no solo impulsa el torneo mundial que se avecina, sino que también brinda a los aficionados un acceso sin precedentes a las mayores estrellas del deporte”, declaró el CVI en un comunicado.

Los precios anticipados ya están disponibles para los Pases de Día de Entrada General, con un precio inicial de $34. Los precios para los Pases de Fin de Semana de Entrada General (7 y 8 de febrero y 14 y 15 de febrero) comienzan en $68. Los precios y los descuentos varían según la fecha. El precio anticipado finaliza el 5 de enero. Para comprar pases, visite coachellavalleyinvitational.com/passes.

El Torneo de Golf de la Fundación LA Galaxy regresa al Valle de Coachella el viernes 6 de febrero al Desert Willow Golf Resort. El evento brindará a los aficionados la oportunidad de jugar al golf junto a los jugadores, entrenadores y exalumnos del LA Galaxy, mientras disfrutan de obsequios, juegos y premios premium. Para participar, visite www.lagalaxy.com/golf.