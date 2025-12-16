Una mujer de La Quinta fue declarada culpable de la muerte de su hijastro de dos años

Lina Robles

En la corte el jurado declaró culpable a una mujer de La Quinta quien fue acusada de la muerte de su hijastro de dos años en el 2003.

Al escuchar el veredicto Patricia Brown de 51 años se desmayó por lo que fue transportada al hospital, pero no han dicho como se encuentra.

Cabe mencionar que en el 2016 la mujer ya había sido declarada culpable y en el 2018 la dejaron libre, pero luego el juez concedió realizar un nuevo juicio.

La mujer será sentenciada el próximo 9 de enero.