El rancho ecuestre de Thermal sera discutido nuevamente por el Buró de Supervisores del Condado de Riverside

Lina Robles

El proyecto Thermal Ranch regresa esta semana para una votación crucial de aprobación o rechazo ya que muchas personas se oponen.

La instalación ecuestre incluiría un hotel y locales comerciales en un terreno de 619 acres, ubicados en el área de la Avenida 62, cerca de la calle Fillmor en Thermal, el proyecto generaría 300 empleos temporales durante las competencias.

Pero muchos residentes de los alrededores dicen que estos beneficios no compensan los graves riesgos ambientales y para la salud que provocara la construcción del Rancho Ecuestre.