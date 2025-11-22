Lluvia en San Luis, Arizona

Abigahil Padilla

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – Este viernes 21 de noviembre, la ciudad de San Luis, Arizona, está bajo una vigilancia de inundación (“Flood Watch”) emitida por el Servicio Nacional de Meteorología (National Weather Service).

Según el pronóstico oficial, se esperan lluvias frecuentes durante toda la jornada. Por la noche también hay alta probabilidad de precipitaciones, especialmente en las primeras horas de la madrugada.

Las condiciones por hora muestran que desde la medianoche hasta la madrugada hay chubascos con acumulaciones modestas, pero constantes. La temperatura máxima pronosticada para hoy rondará los 17 C mientras que por la noche descenderá a cerca de 13 C. De acuerdo con el National Weather Service, el sistema de lluvias podría producir acumulaciones que generen escurrimientos en zonas bajas o propensas a inundarse.

Las autoridades meteorológicas han instado a la población a tomar precauciones debido a la posibilidad de desbordamientos en zonas vulnerables. Se recomienda: evitar cruzar arroyos o cauces bajos si hay acumulación de agua, no conducir por zonas que podrían inundarse, y estar atentos a nuevos avisos del servicio nacional de meteorología y seguir las recomendaciones locales.