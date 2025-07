‘Influencers’ de MAGA apoyan a Trump tras presionar al Gobierno por el caso Epstein

Loomer, uno de los defensores más acérrimos de Trump y uno de los mayores críticos de Bondi en el caso Epstein, calificó el artículo del Wall Street Journal de “totalmente falso”. Charlie Kirk, otra influyente voz de MAGA que había criticado a Bondi, declaró en X: “Trump no habla así en absoluto. No me lo creo”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.