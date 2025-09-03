City of Santa Maria Warns of Potential Scam Targeting Water Customers
Below is a press release from the City of Santa Maria regarding Water Scams targeting locals
SANTA MARIA, Calif. – The City of Santa Maria is alerting the public to a potential scam targeting local water customers. Individuals have reportedly been visiting residents and falsely claiming that the City’s water is contaminated. They are advising residents not to drink or use the water without additional treatment and then attempting to sell water treatment units based on these false claims.
The water in Santa Maria remains safe for drinking and use. The City regularly tests and monitors water quality to ensure it meets all health and safety standards.
The public is reminded that City employees will never visit a property without proper identification, and any concerns regarding water safety should be addressed directly with the Utilities Department at (805) 925-0951 extension 7270. Residents are advised to exercise caution and report any unsafe encounters to the Santa Maria Police Department's non-emergency line at (805) 925-0951 extension 2277.
The City encourages all residents to stay vigilant and to always verify information through official City channels.
Traducción al Español:
La Ciudad de Santa María alerta al público sobre una posible estafa dirigida a los clientes locales del servicio de agua. Se ha reportado que personas están visitando a lo residentes y afirmando falsamente que el agua de la Ciudad está contaminada. Estas personas aconsejan no beber ni usar el agua sin un tratamiento adicional y luego intentan vender unidades de tratamiento de agua basándose en estas afirmaciones falsas.
El agua en Santa María continúa siendo segura para beber y usar. La Ciudad analiza y monitorea regularmente la calidad del agua para garantizar que cumpla con todos los estándares de salud y seguridad.
Se le recuerda al público que los empleados de la Ciudad nunca visitarán una propiedad sin una identificación correspondiente. Cualquier inquietud relacionada con la seguridad del agua debe dirigirse directamente al Departamento de Utilidades al (805) 925-0951 extensión 7270. Se les recomienda a los residentes tener precaución y reportar cualquier encuentro sospechoso a la línea de no emergencia del Departamento de Policía de Santa María al (805) 925-0951 extensión 2277.
La Ciudad anima a todos los residentes a mantenerse atentos y siempre verificar la información a través de los canales oficiales de la Ciudad.
