Una sonrisa en medio de la tragedia: estos artistas intentan entretener a los niños afectados por el terremoto en Venezuela

Por Anabella González, CNN en Español

Cuando Josu Trincado, payaso y malabarista, vio los primeros impactos de los terremotos en Venezuela el pasado 24 de junio, no supo qué hacer para ayudar. Él y su familia estaban a salvo en su vivienda de Caracas, pero la impaciencia al ver las imágenes de la tragedia no lo dejaba ser indiferente.

Algunas horas más tarde, su trabajo y su arte fueron la respuesta que buscaba. “Somos artistas y nuestro trabajo normalmente es llevarle alegría a la gente, específicamente a los niños. Entonces dijimos: ‘vamos a ir a los refugios, porque hay muchísimos niños afectados’”, cuenta Trincado a CNN.

El viernes, a menos de 48 horas de los dos terremotos consecutivos que dejaron miles de muertos y personas desaparecidas, y cientos de derrumbes en varios estados del país, Trincado se puso el traje de su personaje, el payaso “El Avispao”, y junto a unos pocos colegas fueron a visitar el primer refugio, en el centro de Caracas.

“Cuando llegamos a los refugios, ver la situación y la cantidad de niños que hay a uno le rompe el corazón. Hay niños que no quieren hablar, no quieren comer. Varios de nosotros somos padres, nos tocó el corazón y decidimos juntarnos”, dice Trincado.

Unicef estima que cerca de 4 millones de niños, niñas y adolescentes viven en las zonas afectadas por los terremotos, y que al menos 680.000 de ellos necesitan asistencia humanitaria.

Desde hace una semana, decenas de artistas independientes de Caracas se organizaron en un grupo para seguir visitando refugios. En un centro de acopio en Catia recolectan además juguetes y materiales didácticos para dibujar y escribir que les dejan luego de los shows.

El comediante venezolano, de 29 años, dice que no cree que su aporte solucione un problema, pero que sí ayuda a que haya alegría en medio de un presente difícil, de angustia e incertidumbre.

Por al menos unas horas, logran que niños y niñas abracen con fuerza a un hombre disfrazado de Capitán América, que otros miren con atención cómo inflan un globo que tomará la forma de un perro pequeño. Son responsables también de la sonrisa de un niño cuando mira su reflejo en el espejo y ve el maquillaje que le hizo una de las artistas.

“Nos alegra un poco ver que la expresión de los niños cambia completamente. Muchos cuando llegamos se ven asustados, y cuando nos vamos están sonriendo, jugando, se burlan de nosotros… eso nos alegra”, cuenta Trincado.

Él es padre de dos niños pequeños, de 1 y 2 años. En 2013 empezó a hacer malabares en las calles, con apenas 16 años, y desde hace más de diez que vive de sus presentaciones como payaso.

Shows de malabares y de magia, figuras con globos, maquillaje artístico y la aparición estelar de personajes de superhéroes de película son parte de la rutina que él junto a otros artistas venezolanos están llevando a cabo en albergues de Caracas.

“Yo quería aportar, hacer algo, aportar con mi granito de arena”, cuenta desde la capital venezolana Isaac Magallanes, monociclista, mago y clown, que se presenta como “Javick Show”.

“Nos sorprendimos mucho de la cantidad de niños y de cómo les cambiaban las caras. Cuesta mucho ante esta situación ver más allá y no sentirse mal por todo esto”, dice Magallanes.

En pocos días, los artistas cuentan que hicieron presentaciones ante distintos públicos: en algunos casos para entre 30 y 40 niños, en otros casos para cientos, dice Trincado, como en el caso del Parque del Oeste, donde familias damnificadas se refugian y acampan ante la imposibilidad de regresar a sus hogares, muchos de ellos destruidos.

Los niños suelen ser los más vulnerables cuando ocurren este tipo de desastres, señala Unicef. “A medida que se hace más evidente la magnitud de los daños, la seguridad, la protección y el bienestar de la infancia deben seguir siendo la prioridad en la respuesta”, dijo Catherine Russell, directora Ejecutiva de UNICEF, en un comunicado.

Hablarles sobre lo ocurrido, responder a sus preguntas, ayudarlos a expresar sus emociones y darles actividades para que se distraigan son algunas de las recomendaciones que da la agencia de la ONU para acompañar a los niños que han sobrevivido a este tipo de desastres.

“Es como poner una curita encima de una fractura. El problema no lo estamos solucionando, pero por lo menos podemos ayudarlos”, dice Trincado.

“Javick Show” cuenta que empezaron siendo cuatro artistas que ya se conocían por trabajar juntos en el pasado, y que ahora son cerca de 20 los que se sumaron para participar en la grilla de shows. La organización se volvió colectiva: “En nuestros grupos de WhatsApp nos organizamos y el que puede apoya, ya sea para llevar a otros, o con la logística de llevar juguetes”.

Para las próximas dos semanas ya tienen agendado un refugio por día. Cada visita puede durar hasta unas cinco horas: acrobacias, magia, comedia; y luego el momento de los globos, de los juegos, de los maquillajes, de hacerlos dibujar.

En sus primeras presentaciones, cuentan, temían generar rechazo al llevar música y espíritu festivo a estos lugares en los que muchos niños y familias estaban muy tristes. Hay quienes perdieron a un ser querido, hay quienes aún lo buscan entre los desaparecidos, y quienes han perdido su hogar, por mencionar apenas algunos de los impactos de los terremotos.

Lo que recibieron a cambio no fue cuestionamientos sino agradecimiento: cuando los niños recuperan la alegría, ellos sienten que pueden ayudar. Y hay adultos, dicen, que también son público de sus shows y luego se acercan a agradecerles por haber pasado un buen rato, horas en las que la realidad no se borra pero pierde peso.

“Los niños casi no entienden esto y están en su burbuja. No todos están igual, algunos tienen más conciencia de lo que pasó. Pero vamos simplemente a sacarlos del eje”, dice “Javick Show”.

Hay niños que han llegado a preguntarles cuándo todo va a volver a normalidad, cuándo van a poder regresar a su casa, cuentan los artistas. “Muchos no entienden realmente qué es lo que está sucediendo”.

“El Mago Luis K” tiene 34 años y se dedica al mundo del entretenimiento infantil desde los 15. Es también enfermero y, al igual que su esposa (maquilladora artística y también profesional de la salud) alterna entre ambas profesiones. Los dos se sumaron en la última semana a la iniciativa de algunos artistas de Caracas para ir a los albergues.

“Los niños son el futuro de nuestro país, hay que cuidar su niñez. Como siempre se dice en el teatro: el show debe continuar. Así tú estés roto por dentro, la función debe seguir”, dice el mago. “Llevamos este entretenimiento para que los niños estén tranquilos y se distraigan”, agrega.

La alegría y la tristeza van de la mano, y el pesar por una tragedia que probablemente llevará una larga recuperación es algo que estos artistas parecen compartir.

“Aquí ninguno está bien, solo que algunos estamos peor que otros”, resume “Javick Show”, que cuenta que, al igual que miles de venezolanos, él también tiene familiares que siguen desaparecidos tras el doble terremoto. Si bien el Gobierno de Venezuela no ha dado cifras oficiales al respecto, algunas ONG como Comité Internacional de Rescate estimó el martes que los desaparecidos se acercarían a los 50.000. Esa cifra fue validada por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

CNN envió una consulta al Gobierno sobre las estimaciones de desaparecidos y espera respuesta.

En las calles todavía hay venezolanos que esperan un milagro bajo los escombros, y en los refugios familias enteras viven el día a día sin saber cuándo podrán volver a sus hogares.

Josu Trincado cuenta que suele llegar a su casa triste y agotado por lo que ve y vive en los refugios, pero se siente afortunado: lo esperan su esposa y sos dos pequeños hijos. “Cuando llego a mi casa, lo que hago es agradecerle a Dios y al universo que ellos están bien, que nosotros no fuimos afectados. La vivienda donde estamos sigue en pie y estamos juntos y sanos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.