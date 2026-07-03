Si no pagas la cuota alimentaria de tus hijos, no entras al partido: la medida que Argentina logró aplicar en el Mundial

Por Iván Pérez Sarmenti, CNN en Español

Argentina logró introducir un precedente inédito en este campeonato mundial 2026, pero no tiene que ver con la destreza de sus jugadores sino con el cumplimiento de las obligaciones familiares: los padres argentinos deudores de la cuota alimentaria de sus hijos no pueden ingresar a los estadios para ver los partidos de esta Copa del Mundo.

A través de un cruce técnico y legal coordinado por administraciones locales y federales argentinas con el gobierno de Estados Unidos, más de 13.000 personas inscriptas como deudoras de cuota alimentaria enfrentan la prohibición efectiva de acceso a los estadios del torneo. La medida extiende los alcances del derecho de admisión local, el programa Tribuna Segura que procesa las prohibiciones de concurrencia administrativa y judicial, a una escala transnacional y se integra con las agencias gubernamentales a cargo de la seguridad del evento deportivo global.

El Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM), dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concentra los perfiles de aquellas personas que, mediando una orden judicial, incumplieron con el pago de la manutención obligatoria de sus hijos. Quienes están allí incluidos tienen una serie de trabas, como, por ejemplo, la imposibilidad de renovar su licencia de conducir y de realizar ciertos trámites bancarios como la apertura de cuentas u obtención de tarjetas de crédito.

Aunque el registro fue inicialmente creado para la capital argentina, ha tomado escala federal a raíz de la firma de convenios de intercambio recíproco de información con 13 provincias de las 23 que integran la República Argentina. La Provincia de Buenos Aires es la que aporta casi la mitad del padrón: hasta el 12 de junio tenían 6.127 inscriptos en su registro, de los cuales 6.012 son hombres y solo 115 mujeres; el resto de las jurisdicciones, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, completan este padrón unificado, consolidando un listado que supera los 13.000 infractores vigentes en los sistemas informáticos de control, según informaron las autoridades de la Ciudad.

“Quienes incumplen con una obligación tan básica como garantizar los alimentos de sus hijos no pueden disfrutar de un espectáculo deportivo o de un recital”, sostuvo el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, al fundamentar este sistema que comenzó a implementarse de manera local en los espectáculos masivos a partir de una experiencia piloto local iniciada en 2025.

Durante más de un año, el gobierno de la Ciudad implementó el escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) en los perímetros de acceso de los 18 estadios de fútbol de su territorio y en grandes recitales musicales. El sistema cruza automáticamente los datos de identidad con el RPAM. Desde marzo de 2025, se llevaron adelante más de 170 controles que permitieron detectar a unos 150 deudores alimentarios morosos, a quienes se les impidió el ingreso a estadios y recitales. Este año, hasta mayo, las autoridades señalan que se realizaron 84 operativos, con 75 infractores detectados.

La clave para que esta restricción de acceso traspase las fronteras se dio mediante el acuerdo formalizado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esa resolución dispuso la absorción de la base de datos completa del RPAM dentro del programa federal Tribuna Segura, la plataforma informática nacional que controla las prohibiciones de concurrencia de los llamados “barras bravas” chequeando los perfiles de los asistentes a los estadios con pedidos de captura activos y restricciones asociadas a delitos vinculados a la violencia en espectáculos futbolísticos. Así la morosidad alimentaria se suma al listado de causas válidas para la aplicación del derecho de admisión de carácter general.

“Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha. Sumamos nuestra base de datos al programa Tribuna Segura para reforzar esos controles en todo el país e incluso durante el Mundial. El que no cumple con una obligación tan básica como alimentar a sus hijos tiene que tener consecuencias”, sostuvo el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, en ocasión de la firma de este acuerdo con las autoridades nacionales, que desde Rusia 2018 ya comparten su base de datos con los países organizadores de los mundiales para impedir el ingreso de los argentinos incluidos en la lista por hechos de violencia.

La transferencia internacional del listado unificado se canalizó a través de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, basado en los convenios bilaterales preexistentes en materia de intercambio de datos sobre seguridad ciudadana, coordinados a nivel federal en Washington por el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos.

Al recibir los datos provistos por el sistema Tribuna Segura, el DHS, a través de agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), procesa la nómina dentro de sus bases de datos de alertas para ciudadanos extranjeros que ingresan al país.

Sin embargo, esto no significa una revocación de la visa automática o prohibición de entrada al país por el solo hecho de estar en esa nómina. La puesta en marcha práctica de este derecho de admisión se da en los puntos de ingreso físico de los estadios y se ejecuta a través del Comité Organizador Local de la Copa del Mundo y las agencias de seguridad que custodian las sedes.

Cuando un ciudadano de nacionalidad argentina comprendido en este registro presenta su credencial o ticket digital en los puestos de control externos de los estadios mundialistas, el sistema cruza los datos con la lista de restricciones internacionales provistas por el DHS y la terminal de escaneo emite una alerta que bloquea la validación del acceso, de idéntica forma a como se procede ante una restricción por antecedentes de violencia deportiva o disturbios públicos.

Finalmente, la normativa que rige el traspaso de información establece salvaguardas en materia de protección de datos personales. Las autoridades argentinas estipularon en su resolución que los datos brindados “deberán ser utilizados de manera exclusiva y excluyente a los fines de la planificación de la Seguridad a nivel táctico y operativo de la celebración de la Copa Del Mundo FIFA 2026, quedando expresamente prohibido cualquier uso distinto, ulterior o ajeno a dicha finalidad”.

También que las agencias receptoras en los Estados Unidos deben eliminar la base de datos provista una vez concluido el evento deportivo, garantizando que los registros del RPAM no queden almacenados de forma permanente en servidores externos fuera de la jurisdicción nacional.

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