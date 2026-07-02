Así ha sido la historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce hasta hoy

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Taylor Swift está a punto de convertirse en la esposa de Travis Kelce. Con un gran hermetismo, la pareja ha organizado una boda que, según diversas fuentes, se celebrará este fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York. Hacemos un repaso de la historia de una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento en los últimos años.

El inicio de la “era Kelce” para Swift se remonta a julio de 2023, cuando el jugador de fútbol americano asistió a un concierto de la cantante durante The Eras Tour. Tras el espectáculo, intentó hacerle llegar su número de teléfono mediante una pulsera de la amistad, aunque no tuvo éxito. A partir de entonces comenzaron las especulaciones sobre un posible romance.

Meses después, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs reveló en “The Pat McAfee Show” que había invitado a Swift a verlo jugar. La cantante aceptó la invitación y asistió al partido del 24 de septiembre de 2023, desatando un fenómeno mediático.

Una semana más tarde, el 1 de octubre de 2023, Swift volvió a presentarse en otro encuentro de los Chiefs, esta vez acompañada por amigos como Blake Lively y Ryan Reynolds. Las apariciones públicas alimentaron aún más los rumores sobre la relación.

La confirmación llegó el 14 de octubre, cuando ambos fueron fotografiados tomados de la mano en Nueva York. Un mes después, Kelce viajó a Argentina para asistir a un concierto de “The Eras Tour”. En diciembre de ese año, Swift confirmó a la revista Time que la relación había comenzado antes de su primera aparición pública en un partido de la NFL. La pareja también recibió junta el Año Nuevo y comenzaron a circular imágenes de ambos besándose.

En febrero de 2024, tras la victoria de los Chiefs de Kansas City sobre los San Francisco 49ers en el Super Bowl LVIII, Swift y Kelce protagonizaron uno de los momentos más recordados de la temporada al besarse sobre el campo de juego durante la celebración del campeonato.

Los meses siguientes consolidaron aún más su relación. En abril asistieron juntos al festival Coachella, donde fueron captados disfrutando de varios conciertos, y en mayo viajaron de vacaciones a Italia.

A mediados de 2024, Kelce sorprendió al aparecer sobre el escenario de “The Eras Tour” durante un concierto en Londres. Vestido con esmoquin y sombrero de copa, participó en una de las escenas del espectáculo, antes de seguir acompañando a Swift como espectador en varias fechas de la etapa europea de la gira, que concluyó en diciembre.

Con la llegada de 2025, las preguntas sobre una posible propuesta de matrimonio se hicieron cada vez más frecuentes. Aunque los Chiefs alcanzaron el Super Bowl LIX, cayeron ante las Eagles de Philadelphia. El esperado compromiso no llegó entonces.

Tras varios meses alejados de los reflectores, Swift anunció en agosto de 2025 su regreso a la música con el álbum “The Life of a Showgirl”. El anuncio se realizó en el pódcast New Heights, conducido por Travis Kelce y su hermano Jason.

El 26 de agosto de 2025, a casi dos años de relación, llegó la esperada noticia para todos los swifties: Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso. La pareja compartió la noticia a través de Instagram con una serie de fotografías que incluyeron el anillo de compromiso y el momento en que el jugador le propuso matrimonio a la cantante. La publicación se convirtió rápidamente en un fenómeno en redes sociales con 37,5 millones de likes.

En octubre de ese año, Swift lanzó “The Life of a Showgirl” y, durante la promoción del álbum, habló en distintas entrevistas sobre la felicidad que vivía junto a Kelce, además de lucir en varias ocasiones su anillo de compromiso.

Durante la primera mitad de 2026, la pareja volvió a mantener un perfil bajo y limitó sus apariciones públicas. Ahora, tras casi tres años de relación, todo apunta a que están listos para dar el siguiente paso y convertirse en marido y mujer tras un “sí, acepto”.

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