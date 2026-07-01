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CNN - Spanish

Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 1 de julio? Horarios y enfrentamientos

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Published 4:00 am

Por Federico Leiva, CNN en Español

Ya conocemos a siete de los 16 clasificados a los octavos de final del Mundial 2026, y este miércoles llegará el turno de otros tres. La acción será enteramente en suelo estadounidense, donde se sabrá al rival de México en octavos y si Estados Unidos puede confirmar el buen nivel de las selecciones anfitrionas.

🏟️ Estadio Atlanta

🏠 Atlanta, Georgia, Estados Unidos

  • 12 p.m. de Miami.
  • 9 a.m. de Los Ángeles.
  • 10 a.m. de Ciudad de México.
  • 11 a.m. de Bogotá.
  • 1 p.m. de Buenos Aires.
  • 6 p.m. de Madrid.

Posibles formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford. DT: Tomas Tuchel.

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Brian Cipenga; Cédric Bakambu y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

🏟️ Estadio Seattle

🏠 Seattle, Washington, Estados Unidos

  • 4 p.m. de Miami.
  • 1 p.m. de Los Ángeles.
  • 2 p.m. de Ciudad de México.
  • 3 p.m. de Bogotá.
  • 5 p.m. de Buenos Aires.
  • 10 p.m. de Madrid.

Posibles formaciones

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne; Jeremy Doku, Romelu Lukaku y Leandro Trossard. DT: Rudi García.

Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Alassane Gueye; Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye y Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

🏟️ Estadio Bahía de San Francisco

🏠 Santa Clara, California, Estados Unidos

  • 8 p.m. de Miami.
  • 5 p.m. de Los Ángeles.
  • 6 p.m. de Ciudad de México.
  • 7 p.m. de Bogotá.
  • 9 p.m. de Buenos Aires.
  • 2 a.m. (ya jueves) de Madrid.

Posibles formaciones

Estados Unidos: Matt Freese; Aex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Malik Tillman; Sergino Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Amar Memic, Tahirovic, Sunjic, Benjamin Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.

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