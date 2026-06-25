Estados Unidos falló con suplentes y Turquía se acordó tarde de cómo ganar en el Mundial 2026

Por CNN en Español

No fue la despedida soñada para ninguno de los dos. Estados Unidos perdió una chance histórica de ganar por primera vez en su historia los tres partidos de la fase de grupos de un Mundial (lo que sí consiguió México el miércoles) y Turquía ganó un partido que apenas maquilla el fracaso estrepitoso de una selección europea que quedó eliminada con apenas dos partidos jugados y ni un solo gol a favor.

Mauricio Pochettino, con Estados Unidos ya clasificada desde la semana pasada a los 16avos de final y como primera del Grupo D, le dio descanso a muchos de sus titulares, y el equipo lo sintió.

Sin embargo, el equipo de las Barras y las Estrellas golpeó primero. Estados Unidos arrinconó a las Estrellas Crecientes y a los dos minutos ya había tenido dos tiros de esquina. En el tercero llegó la celebración en las tribunas.

Berhalter cruzó al segundo palo de Ugurcan Cakir y, sin mucha oposición, el defensor del Celtic Auston Trusty resolvió con un remate potente de pierna zurda.

Otra vez Estados Unidos encontraba la ventaja muy temprano, como ante Paraguay y Australia. El recuerdo de ambos partidos motivaba la ilusión de ver una goleada a una selección que parecía haber salido entregada al saberse eliminada. Sin embargo, el orgullo turco salió a relucir más tarde.

La alegría le duró poco al local, porque a los 10 minutos una triangulación entre Arda Güler, Oguz Aydin y Baris Yilmaz terminó con un remate del extremo del Real Madrid al fondo de la red.

Güler, de 21 años, volvió a asumir la conducción del equipo al minuto 31, avanzó por la mitad, se asoció con Kenan Yildiz y luego apareció Orkun Kokcu para establecer la remontada y silenciar Los Ángeles.

El equipo del italiano Vincenzo Montella terminó el primer tiempo con un juego vertical que no se vio en las derrotas con Australia (2-0) y Paraguay (1-0), dos partidos en los que dominó el balón con demasiado toque intrascendente, a pesar de que generó situaciones para ganar ambos duelos.

Sin el goleador Folarin Balogun ni el conductor Christian Pulisic, Estados Unidos dio la sensación de ceder gran parte de sus argumentos ofensivos.

El segundo tiempo comenzó como el primero: voracidad ofensiva de los estadounidenses sobre el arco de Cakir y gol. Belhalter, el centrocampista británico nacionalizado estadounidense, aprovechó un pestañeo de la última línea turca en el minuto 49 y puso el 2-2.

Pochettino envió a la cancha a Pulisic, que desde el debut pasó jornadas entre algodones. Y si bien hizo notar su presencia, la fiesta se la llevó otro relevo: Kaan Ayhan, defensor de origen alemán, quien se encargó de sellar en el minuto 98 una victoria pirotécnica de Turquía por 3-2.

El jugador del Galatasaray había ingresado 10 minutos antes y, en la última jugada del partido jugado en Los Ángeles, aprovechó un desorden defensivo del equipo anfitrión para sellar lo que durante el resto del partido había sido un testimonio de buen fútbol de una formación que tarde recordó cómo ganar.

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