Visa y Mastercard dejan de operar en Cuba por las sanciones de EE.UU., informa el Banco Central

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El Banco Central de Cuba (BCC) informó este miércoles que los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionar en Cuba a partir de este sábado 6 para evitar sanciones del Gobierno de Estados Unidos.

La institución explicó en un comunicado que el banco privado extranjero que realizaba las operaciones con el exterior (y que no fue nombrado en el texto) dijo al BCC que interrumpía su relación con la entidad financiera Fincimex, que pertenece al conglomerado empresarial del ejército, Gaesa, para evitar las sanciones de Washington.

“Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de Mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba”, indicó el BCC.

El Banco afirmó que con esa decisión “Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard”.

Tras una solicitud de comentarios, Mastercard indicó a CNN: “Si no hay un adquirente que opere en el mercado para conectar a los comercios con nuestra red, nuestras tarjetas no podrán utilizarse para realizar compras”. CNN también contactó a Visa y espera respuesta.

Según el BCC, los medios de pago que se mantienen en la isla son efectivo, tarjetas prepago nacionales y las tarjetas internacionales Mir (Rusia) y Union Pay (China).

Este viernes se cumple el plazo fijado por EE.UU. a las empresas extranjeras para deshacer sus lazos económicos y empresariales con Cuba y las empresas de Gaesa. El Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel rechaza los señalamientos de corrupción sobre el conglomerado, que tiene presencia en casi todos los sectores de la economía de la isla, y asegura que es “una respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la Revolución cubana”.

La orden ejecutiva de estadounidense, que se suma al bloqueo petrolero y otras medidas de presión, pone en más aprietos a La Habana y ya provocó un éxodo de empresas extranjeras, que incluye cadenas hoteleras, aerolíneas y compañías de transporte marítimo, por el temor de sanciones de Washington.

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