Estos son los favoritos para ganar el Mundial 2026

Por Esteban Campanela, CNN en Español

Las predicciones sobre quién será el próximo campeón del mundo fallan con frecuencia. La presión en este torneo es la más agobiante para cualquier jugador y son muy finos los detalles que pueden dejar afuera a un gigante. Sin embargo, también es cierto que solo ocho países en toda la historia han logrado coronarse campeones.

A menos de un mes del comienzo del torneo, son seis las selecciones que lideran la preferencia de los analistas y los rankings de las casas de apuestas: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Portugal.

Es una de las dos grandes favoritas. En las cuatro temporadas que nos separan de Qatar 2022, los españoles han ganado la UEFA Nations League 2022-2023, la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos de París 2024. En las eliminatorias europeas se clasificaron con comodidad, liderando invictos su grupo. En el ranking FIFA ocupan la segunda posición.

España es un equipo muy goleador y ofensivo. Ha sumado velocidad y verticalidad al estilo de posesión del balón que la llevó a coronarse campeón en 2010. El país ibérico juega más rápido y es más agresivo. Sus puntos fuertes son el desequilibrio por las bandas y una presión asfixiante tras perder la pelota. Sus puntos débiles: un equipo demasiado joven y un exceso de ataque que puede dejar desprotegido su propio arco.

Su figura es Lamine Yamal, un crack de 18 años que, a fuerza de récords, ya empieza a erigirse como el heredero de Lionel Messi. A él se suman Nico Williams, un extremo que brilla por su velocidad en la banda izquierda, y Pedri, el director de la orquesta ibérica. Tiene un plantel extenso y con variantes en todas las líneas.

El entrenador es Luis de la Fuente, quien logró explotar al máximo el talento individual de esta nueva generación dorada.

El actual subcampeón del mundo llega como el otro gran candidato. El equipo galo viene de disputar dos finales seguidas: ganó ante Croacia en Rusia 2018 y perdió ante Argentina en Qatar 2022. Si lograse una tercera final consecutiva, conseguiría algo que no sucede desde Corea-Japón 2002, cuando Brasil fue campeón tras ser subcampeón en 1998 y campeón en 1994. También lo había logrado Alemania, que estuvo presente en las finales de 1982, 1986 y 1990.

Francia tiene una de las delanteras más temibles del torneo. Hay tanto talento que a veces hasta se da el lujo de dejar en el banco a Dembelé, el actual Balón de Oro. Mbappé es indiscutible: ha sido la gran figura de la selección desde Rusia 2018, convirtió nada menos que tres goles en la final de Qatar 2022 y es el jugador franquicia del Real Madrid. Dembelé fue campeón de la Champions League con el PSG y está nuevamente en la final, y si bien algunas lesiones en la segunda mitad de 2025 lo dejaron fuera de las eliminatorias europeas, ya parece haber recuperado la forma. Olise es el extremo derecho del Bayern Munich y una de sus armas más peligrosas, aunque muchas veces juega de media punta, detrás de Mbappé.

Es un conjunto que no depende exclusivamente de la posesión del balón y muchas veces se siente cómodo de contragolpe, aprovechando la velocidad supersónica de sus delanteros. A esto se le suma un mediocampo con muchísima dinámica y una defensa de primer nivel.

Su plantel combina algo muy difícil de conseguir y que es clave en equipos que quieren ser una dinastía: experiencia y juventud. Haber disputado los 14 partidos en los últimos dos mundiales le da un plus a la hora de los playoffs. Sabe manejar la presión.

Su entrenador es Didier Deschamps, quien ya fue campeón como capitán en 1998, campeón como entrenador en 2018 y subcampeón en 2022. Ya anunció que este será su último torneo al frente del equipo.

El vigente campeón del mundo es otro de los candidatos. Buscará algo que solo lograron Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962): ser bicampeón de manera consecutiva.

En los años que separan el título de Qatar de este nuevo mundial, la selección argentina demostró que todavía tiene hambre de gloria. Se impuso en la Copa América de 2024 (precisamente disputada en Estados Unidos) y dominó las eliminatorias sudamericanas de punta a punta.

El equipo todavía mantiene esa intensidad en todo el campo que tanto lo caracteriza. Presiona cuando pierde la pelota y juega rápido y vertical cuando la recupera. Probablemente, la mayor virtud de Argentina es algo poco habitual: sus jugadores suelen rendir incluso mejor en la selección que en sus propios clubes.

Sin dudas, su figura sigue siendo Lionel Messi. El 10 rosarino, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, ha despejado dudas cada vez que le toca vestir la camiseta celeste y blanca. Viene de levantar la Copa América y fue el máximo artillero de las eliminatorias. La columna vertebral del equipo es muy sólida: Emiliano “Dibu” Martínez es una garantía en el arco, los centrales siempre tienen altos rendimientos (especialmente Romero), el mediocampo mantiene la identidad, aunque varíen los nombres, y Julián Álvarez o Lautaro Martínez siempre aportan su cuota goleadora.

Lionel Scaloni ha logrado mantener motivado a un grupo que ganó todo lo que disputó y ha manejado con astucia la inclusión de nuevos jugadores al plantel campeón del mundo. Le ha dado a Argentina una característica bastante poco habitual para los grandes conjuntos: puede variar el esquema según el rival y mantiene el nivel de juego. Sabe leer muy bien los partidos antes y durante los 90 minutos, y sus modificaciones suelen elevar el nivel del equipo.

El fútbol tiene una deuda grande con Portugal, una de las naciones que más talento ha repartido por el planeta, y este Mundial en Norteamérica puede ser la chance de saldarla. El equipo luso encontró un funcionamiento muy aceitado que lo llevó a ganar la UEFA Nations League en 2025. Se clasificó a la Copa del Mundo liderando cómodamente su grupo europeo y ostenta uno de los planteles más completos del torneo.

Es imposible no mencionar a Cristiano Ronaldo como una de las figuras del equipo, aunque no esté en su mejor momento. CR7 tiene el talento y el amor propio necesarios para ser determinante, y no hay dudas de que gastará todo el combustible que le queda en el tanque a sus 41 años para conseguir el trofeo que le falta. Su vigencia quedó demostrada en la final de la UEFA Nations League, cuando convirtió un gol clave en la final contra España.

Bruno Fernandes maneja los hilos del equipo en el tercio final del campo de juego con el guante que tiene en su botín derecho, Vitinha es un apoyo clave para acelerar la circulación del balón en la mitad de la cancha y mantener la posesión, y Bernardo Silva es determinante desde la banda derecha, muchas veces apareciendo por lugares inesperados.

Otro jugador del PSG es clave en esta selección: Nuno Mendes. El lateral izquierdo es el mejor del mundo en su posición, con tal velocidad y precisión que, por momentos, es imposible no compararlo con Roberto Carlos. Además, la sociedad con Rafael Leao hacen que probablemente los portugueses tengan la banda izquierda más veloz del mundo. En el fondo, Ruben Días es el líder que organiza toda la defensa.

Su entrenador es Roberto Martínez. Le ha impuesto al equipo un estilo de posesión y manejo de los tiempos. Portugal busca presionar alto para recuperar la pelota en campo rival y luego amplía el juego hacia las bandas, donde tiene talento desequilibrante.

El país de los inventores del fútbol quiere romper una frustrante racha de 60 años sin ser campeón. Es una selección que siempre suena como candidata en la previa a los mundiales, pero nunca logra que el talento individual de sus jugadores se traduzca en un funcionamiento colectivo contundente. Llega a esta Copa del Mundo con impresionantes números en la eliminatoria europea: ganó los ocho juegos que disputó y no recibió ningún gol en contra.

Su figura es Harry Kane, el capitán y máximo goleador histórico del equipo. “Hurrikane” es el centrodelantero del Bayern Munich, equipo que le permitió terminar con su “maldición” de no poder salir campeón. Con 32 años, llega a este torneo en un gran momento. Su calidad en el control del balón, visión del juego y, especialmente, su amplio repertorio a la hora de definir, lo hacen letal. Saka es otra pieza clave del ataque en la banda derecha y viene en racha: su tanto metió al Arsenal en la final de la Champions League. Bellingham es una de las principales armas del mediocampo, con su dinámica y llegada al gol. Palmer es un armador letal en los últimos metros.

Inglaterra tiene también un arma secreta que explota con contundencia: el juego aéreo. Ya sea de pelota parada o por una jugada en movimiento, sus precisos lanzadores se complementan eficazmente con cabeceadores de jerarquía.

Su entrenador es Thomas Tuchel. Consiguió formar un equipo consolidado alrededor de Kane. El problema que puede tener Inglaterra es la dependencia de su figura y encontrar variantes en caso de que él esté ausente o sea anulado.

Un escalón por debajo encontramos a Brasil. Terminó quinto en las eliminatorias sudamericanas, algo bastante inusual. Desde el fin de Qatar 2022, Brasil ha tenido cuatro entrenadores: dos interinos, uno que duró un poco más de un año y luego sorprendió al mundo con la llegada de Carlo Ancelotti. El multicampeón con el Real Madrid es el primer extranjero en la historia en dirigir a la Canarinha. El hecho de haber tenido cuatro entrenadores en cuatro años explica un poco la crisis que sufre la Verdeamarela.

Este equipo es un Brasil extraño. No tiene tantas figuras como en otras épocas y cuenta con más variantes en la saga central que en la delantera. Sin lugar a dudas, Vinicius Jr. es la gran figura y esperanza brasileña. El 7 del Real Madrid aporta desequilibrio, asistencias y goles desde la banda izquierda. Rapinha aporta lo suyo desde el lado opuesto del ataque, aunque todavía no ha encontrado un centrodelantero inamovible. El mediocampo es combativo y ha tratado de ordenarse un poco para no sufrir. Ancelotti ha apostado por tener orden primero y luego atacar.

La presencia de Neymar es la incógnita más grande, al estar lejos de su mejor momento. El entrenador italiano ha resaltado en varias oportunidades que debe mejorar su forma si quiere participar del torneo en Norteamérica.

A pesar de no contar con el talento descomunal de otras épocas, ¿alguien se atreve a descartar al pentacampeón del mundo como candidato?

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