Tribunal de Rhode Island adopta una nueva estrategia ante la “extremadamente frustrante” tarea de exigir cuentas al DOJ

Por Devan Cole, CNN

Jueces en Chicago, Minneapolis y Washington han intentado responsabilizar al Gobierno de Trump por acciones cuestionables dentro y fuera de los tribunales durante el último año, pero sus esfuerzos se han visto repetidamente obstaculizados por apelaciones, evasivas y otras tácticas.

Ahora, el tribunal federal de Rhode Island adoptó un enfoque distinto: la semana pasada designó a un abogado especial para investigar la presunta conducta inapropiada de un alto funcionario del Departamento de Justicia en un caso de inmigración.

Expertos legales dijeron a CNN que la medida parece diseñada para proteger el proceso frente a la fuerte oposición que otros tribunales federales han enfrentado al intentar obtener información básica sobre posibles irregularidades del gobierno o garantizar el cumplimiento de órdenes judiciales.

“Todo se trata de rendición de cuentas. Los jueces van a hacer todo lo posible para responsabilizar a todos los involucrados en estos casos. Y la primera línea de responsabilidad son los abogados”, dijo William Smith, exjuez federal que hasta enero presidió casos en Rhode Island. “Es extremadamente frustrante para los jueces tener que lidiar con esto”.

“No es algo común”, añadió Smith, nombrado por el expresidente George W. Bush, sobre la designación de un fiscal especial. “Pero ciertamente es algo que el tribunal tiene autoridad para hacer”.

La medida representa el episodio más reciente en la tensa relación entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial federal desde que el presidente Donald Trump regresó al poder el año pasado. Trump y sus asesores han atacado frecuentemente a jueces designados por presidentes de ambos partidos que han fallado en contra del Gobierno. Al mismo tiempo, tribunales en todo Estados Unidos han advertido repetidamente que el actual Departamento de Justicia ha puesto en riesgo la tradicional presunción de que actúa de buena fe ante los tribunales.

Benjamin Grimes, exalto funcionario de ética del Departamento de Justicia y actual profesor de Derecho en la Universidad de Columbia, afirmó que la situación refleja un patrón más amplio de abogados del Gobierno actuando con laxitud frente a las normas profesionales, algo que socava la confianza pública en el sistema legal.

“Cuando algo así ocurría en el pasado, era un caso aislado. No era representativo de una serie de hechos fácilmente conectables”, dijo. “Eso es lo diferente ahora”.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios de CNN.

En respuesta a la designación de un fiscal especial, el principal abogado del Departamento de Seguridad Nacional atacó a la jueza en el centro de la controversia y cuestionó el propósito de la investigación.

La situación en Rhode Island ha sido especialmente tensa porque plantea dudas sobre la aparente disposición de abogados del Departamento de Justicia a ignorar sus obligaciones éticas mientras representan a agencias gubernamentales en los tribunales.

En el caso en cuestión, la jueza federal Melissa DuBose, designada por el expresidente Joe Biden, ordenó a finales del mes pasado liberar bajo fianza a Bryan Rafael Gómez, un ciudadano no estadounidense arrestado por cargos de agresión y lesiones y posteriormente entregado a autoridades migratorias para permanecer detenido mientras enfrentaba un proceso de deportación.

Días después de que DuBose ordenara su liberación, el Departamento de Seguridad Nacional criticó duramente a la jueza en un comunicado de prensa, calificándola como “una jueza activista de Biden” que deliberadamente dejó libre a “un inmigrante ilegal criminal violento buscado por asesinato en República Dominicana”.

Ahí radica el problema: siguiendo instrucciones de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un alto abogado de la Fiscalía Federal en Rhode Island ocultó deliberadamente a DuBose información sobre una orden de arresto por homicidio emitida años atrás mientras la jueza evaluaba si debía ordenar la liberación de Gómez de la custodia migratoria.

El abogado Kevin Bolan, quien supervisa la División Civil de la oficina, dijo a DuBose en documentos judiciales que desconocía que la información ya había sido divulgada públicamente por la agencia y que, en cambio, se basó en la representación de funcionarios que le aseguraron que no estaba autorizado a compartirla con el tribunal porque “una razón legítima de aplicación de la ley impedía su divulgación”.

“Por lo tanto, la jueza DuBose no contaba con esa información sobre los antecedentes penales del solicitante cuando concedió la petición”, escribió Bolan. “Ofrezco una sincera disculpa a la jueza DuBose, personalmente, y a todo el tribunal por las consecuencias de esta falta de divulgación”.

Durante una audiencia judicial de dos días celebrada la semana pasada, según una transcripción obtenida por CNN, Bolan reconoció que DuBose probablemente no habría ordenado la liberación de Gómez “si hubiéramos hecho esta divulgación tan importante, que no realizamos”.

La disculpa no satisfizo a la jueza. Durante la audiencia, DuBose afirmó que la situación era “lo suficientemente grave” como para justificar procedimientos disciplinarios contra Bolan.

“Lo que debe abordarse es la honestidad y la falta de honestidad ante este tribunal, y debe investigarse completamente para que algo así no vuelva a ocurrir”, dijo DuBose la semana pasada en la corte, en referencia a las normas éticas que obligan a los abogados a actuar con honestidad y transparencia ante los tribunales.

La jueza también exigió que Bolan trabajara para lograr que el Departamento de Seguridad Nacional retirara el comunicado de prensa en el que se la atacaba, algo que él aceptó hacer, aunque hasta ahora la publicación sigue en el sitio oficial de la agencia.

“Mientras esa publicación siga ahí, está construyendo una narrativa falsa”, dijo la jueza durante la audiencia. “Pone a las personas en riesgo, representa una amenaza para la seguridad judicial. Pero, más importante aún, existe un malentendido fundamental sobre lo que hacemos cada día y eso no ayuda. Y, nuevamente, yo diría que en realidad es peligroso”.

En respuesta a consultas de CNN sobre el caso, el Departamento de Seguridad Nacional envió un enlace a un artículo de opinión publicado el martes en The Federalist por James Percival, asesor jurídico general de la agencia, quien afirmó que DuBose estaba incurriendo en “mala conducta judicial” al intentar responsabilizar a Bolan por su presunta conducta indebida en el caso.

Percival argumentó que no correspondía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informar a la jueza sobre la orden de arresto porque, según él, la impugnación de Gómez contra su detención debía haber sido manejada por un juez de inmigración y no por un tribunal federal de distrito.

“Dado que el tribunal carecía de una base plausible para revisar la situación de custodia del señor Gómez, era completamente irrazonable esperar que ICE estuviera preparado para presentar esa información al tribunal”, escribió.

DuBose dijo la semana pasada que las autoridades podían volver a detener a Gómez y que debían concederle una audiencia de fianza dentro de una semana después de retomar su custodia. Sin embargo, dos días después, el Departamento de Justicia informó a la jueza que ICE aún no había logrado localizarlo. Desde entonces, no se ha dado ninguna actualización al tribunal.

En respuesta a la remisión hecha por DuBose el jueves pasado, el principal juez de su distrito, John McConnell, nombró a Niki Kuckes como fiscal especial para encargarse de la investigación. McConnell dijo que Kuckes tiene autoridad para solicitar documentos y realizar entrevistas, y que presentará un informe con sus hallazgos y recomendaciones una vez concluida la revisión.

El proceso podría derivar en una sanción tan severa como la suspensión temporal o permanente de Bolan para ejercer ante tribunales federales, o en castigos menores, como una reprimenda pública o multas.

“Lo fundamental es enviar un mensaje al gremio legal de que, independientemente de lo que el cliente gubernamental les diga que hagan, tienen la responsabilidad absoluta de actuar con honestidad ante el tribunal. Y eso siempre será exigido”, dijo Smith. “Con solo iniciar la investigación —sin importar cuál sea el resultado— el tribunal ya envió ese mensaje”.

Grimes señaló que, a lo largo de distintas administraciones presidenciales, nunca había visto el nombramiento de un fiscal especial para investigar presunta mala conducta de un abogado del gobierno.

Sin embargo, advirtió que Kuckes podría encontrar obstáculos si el Departamento de Justicia se niega a entregar información relevante para la investigación.

“La información relevante está detrás del muro del Departamento de Justicia, detrás del muro del gobierno en el DHS”, dijo Grimes. “Y ese será el gran problema, porque la falta de participación en la investigación impedirá que el fiscal especial pueda llegar a conclusiones con certeza”.

El exfiscal federal Michael Moore coincidió en que el Gobierno podría simplemente ignorar al abogado especial. Pero agregó que “lo harían bajo su propio riesgo”, dado que parte de lo ocurrido ya salió a la luz durante los procedimientos judiciales.

“Ahora esa es la historia con la que tendrán que quedarse si se niegan a cooperar con la investigación, o esta es su oportunidad para decir: ‘No, eso no ocurrió así’”, afirmó.

En otros casos de alto perfil en los que jueces han intentado obtener respuestas sobre decisiones cuestionables de la administración o responsabilizar a abogados por errores procesales, los tribunales a menudo han sido detenidos en seco.

Una jueza federal en Minnesota que decidió en febrero declarar en desacato civil a un abogado del gobierno por no cumplir sus órdenes en un caso inmigratorio enfrenta ahora una fuerte impugnación de esa decisión ante un tribunal de apelaciones.

El año pasado, mientras la ofensiva inmigratoria de Trump en el área de Chicago provocaba enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes, el intento de una jueza de exigir que un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza compareciera diariamente ante ella para garantizar el cumplimiento de restricciones impuestas a las operaciones de los agentes bajo su mando fue desmantelado después de que el Departamento de Justicia pidiera la intervención de otro tribunal de apelaciones.

En ese momento, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE.UU. afirmó que la orden de la jueza federal Sara Ellis, que obligaba a Gregory Bovino a reportarse diariamente, convertía incorrectamente al tribunal de distrito en “un supervisor de las actividades del jefe Bovino, interfiriendo en decisiones de gestión de personal del Poder Ejecutivo”.

Y en Washington el juez James Boasberg ha intentado durante más de un año llevar adelante una investigación sobre quién tomó ciertas decisiones en un caso migratorio de alto perfil que tenía ante sí, y que terminó con decenas de inmigrantes enviados a una megacárcel en El Salvador pese a sus órdenes temporales que suspendían los vuelos de deportación.

Las repetidas apelaciones del Departamento de Justicia han impedido que Boasberg pueda citar a funcionarios actuales y antiguos del departamento para que respondan preguntas bajo juramento en su tribunal, mientras intentaba avanzar con una investigación por desacato penal, que funcionarios del gobierno han descrito como una “expedición de pesca” impulsada por un juez con intereses personales.

“Sin duda tengo la intención de averiguar qué ocurrió ese día”, dijo Boasberg el año pasado al anunciar planes para reactivar el proceso. “Esto ha estado pendiente durante mucho tiempo y creo que la justicia exige que avance rápidamente”.

Pero poco después, sus planes volvieron a ser bloqueados por la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington.

En el caso de Rhode Island, Smith señaló que, al utilizar un abogado especial, el tribunal tiene la ventaja de estar “un paso alejado de la investigación, de modo que no pueda acusársele de contaminar sus conclusiones con parcialidad”.

“El juez —y hasta cierto punto el tribunal— son una especie de víctimas de estos ataques infundados”, dijo Smith. “Les resulta más difícil evaluar la conducta del abogado sin que exista la posibilidad de que parezca que esa evaluación está contaminada por el hecho de haber sido atacados”.

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