La prelista de 55 de Javier Aguirre para el Mundial: la gran sorpresa y la duda por los lesionados en México

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

La selección mexicana dio esta semana el primer paso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El martes, la dirección deportiva del Tricolor presentó la lista provisional de 55 futbolistas que Javier Aguirre le entregó a la FIFA, una convocatoria que representa el inicio de la cuenta regresiva para definir a los 26 elegidos que representarán a México en la justa mundialista.

Aunque el listado no presenta cambios demasiado sorprendentes, sí hay ausencias que han generado conversación. La más destacada es la de Hirving Lozano, quien quedó afuera de toda posibilidad de disputar el Mundial debido a la falta de actividad reciente con el San Diego FC de la MLS por temas disciplinarios. El “Chucky” estuvo por última vez en un campo de juego el 29 de noviembre del año pasado, en la derrota de su equipo ante el Vancouver Whitecaps por la final de conferencia de la MLS. Su ausencia llama la atención por el largo historial que tiene en combinado nacional, con el que disputó 75 partidos, marcando 18 goles y dando 12 asistencias.

Otra exclusión que causó cierto grado de controversia es la de Diego Campillo, de las Chivas, quien fue considerado a inicios de este año por Aguirre. Sin embargo, se quedó oficialmente sin oportunidad de jugar el Mundial. En esta lista tampoco aparece Rodrigo Huescas, quien continúa recuperándose de una grave lesión en la rodilla derecha y aún no está en condiciones para volver a las canchas.

Ahora el “Vasco” tendrá que tomar las decisiones más complicadas. De los 55 nombres registrados, deberá tachar a 29 antes del 2 de junio, cuando la FIFA hará públicas todas las convocatorias. Dentro de estos convocados, al menos tres tendrán que ser porteros, de acuerdo al reglamento.

Entre los jugadores que tampoco fueron considerados destacan algunos que aún no superan sus problemas físicos, como Jesús Orozco, de Cruz Azul, y Luis Ángel Malagón, del América. Julián Araujo, del Celtic, también está lesionado, pero aún cabe la posibilidad de que llegue en óptimas condiciones a la Copa del Mundo, por lo que fue incluido en la lista provisional.

Edson Álvarez, Luis Chávez y César Huerta tienen una cantidad de partidos considerables sin jugar en la selección mexicana, aunque recientemente se recuperaron de su lesión y ya sumaron minutos con sus clubes en Europa, por lo que también están entre los 55 convocados, con grandes posibilidades de estar en la justa mundialista.

Otro nombres importantes de la Liga MX que aún pelean un puesto dentro de la lista final son Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez y Diego Lainez. Dependiendo de su rendimiento y de posibles cambios de último momento, se decidirá si forman parte de la Copa del Mundo. La lista también incluye a naturalizados y mexicoestadounidenses como Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Germán Berterame, Brian Gutiérrez, Obed Vargas, Richard Ledezma y Jorge Ruvalcaba.

En la portería, Aguirre decidió ampliar sus opciones. Además de Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo —quienes parece que serán los tres convocados—, también aparecen Álex Padilla, del Athletic Club de Bilbao, Toño Rodríguez, de Tijuana, y Carlos Moreno, de Pachuca.

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