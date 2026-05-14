Así es como Trump está reduciendo el número de soldados estadounidenses en Europa

Por Haley Britzky, CNN

Esta semana, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, canceló abruptamente dos despliegues militares estadounidenses en Europa y ordenó la retirada de otro personal del continente, según dos funcionarios de defensa, en una serie de medidas destinadas a reducir el número de soldados estadounidenses tras las críticas del presidente Donald Trump al apoyo ofrecido por los aliados europeos.

Un memorando firmado por Hegseth detuvo el despliegue programado del 2.º Equipo de Combate de Brigada Acorazada, de la 1.ª División de Caballería, que se esperaba que rotara por Polonia y otros países, incluidos los estados bálticos y Rumania, dijeron los dos funcionarios. Parte del personal de la brigada ya estaba en Europa y ahora debe ser redesplegado de vuelta a Estados Unidos.

El memorando también canceló el futuro despliegue a Alemania de un batallón que se especializa en disparar cohetes y misiles de largo alcance, dijeron los funcionarios de defensa, y ha ordenado que un mando en Europa que supervisa esas capacidades sea retirado del continente.

El cambio se produce después de que Trump criticara al canciller alemán Friedrich Merz, quien había dicho que Irán estaba “humillando” a Estados Unidos, y criticara repetidamente a los países de la OTAN por no participar en la guerra con Irán. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció el 1 de mayo que el Pentágono retiraría aproximadamente 5.000 tropas de Alemania, tras “una revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento de Defensa en Europa”.

La cancelación de rotaciones y despliegues programados podría ser una forma de sortear los desafíos logísticos de retirar rápidamente a fuerzas que están estacionadas permanentemente en Alemania, en particular aquellas cuyas familias también están destinadas allí. Hay aproximadamente 4.700 soldados en el equipo de combate de brigada cuyo despliegue a Europa ha sido cancelado, y más de 500 soldados en el batallón de cohetes y misiles de largo alcance, dijo uno de los funcionarios.

A partir de 2025 había aproximadamente 38.000 tropas estadounidenses en Alemania, según el Council on Foreign Relations, y 80.000 tropas en Europa en total.

Puntos de conversación del Departamento de Defensa sobre los cambios en el nivel de tropas, revisados por CNN, vinculan la decisión directamente con la frustración con Europa y con Alemania en particular, diciendo que las naciones europeas “no han estado a la altura cuando Estados Unidos las necesitó”, y que “la retórica reciente de Alemania ha sido inapropiada y poco útil”.

“El presidente está reaccionando correctamente a estos comentarios contraproducentes”, dicen los puntos de conversación. También señalan que la decisión “ayudará a restaurar la preparación” y enviará una señal clara de que Alemania y otros aliados deben asumir la responsabilidad principal de la defensa de Europa.

El Departamento de Defensa declinó hacer comentarios sobre las cancelaciones de despliegues y sobre los puntos de conversación preparados.

No está claro cuántos soldados del 2.º Equipo de Combate de Brigada Acorazada que ya estaban en Europa ahora se redesplegarán de vuelta a Estados Unidos. Los puntos de conversación dicen que el Gobierno de Biden “incrementó los equipos de combate de brigada estadounidenses” en Europa en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, pero que tal medida “siempre estuvo destinada a ser temporal”.

Se esperaba que el batallón centrado en misiles de largo alcance —3.er Batallón, 12.º Regimiento de Artillería de Campaña— se desplegara en Alemania más adelante este año y “en última instancia quedara estacionado en Alemania en los años venideros”, dicen los puntos de conversación.

El anuncio de la intención de retirar tropas ha levantado cejas en el Capitolio; los presidentes republicanos de los comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado dijeron en un comunicado que estaban “muy preocupados” por la decisión.

“Alemania ha dado un paso al frente en respuesta al llamado del presidente Trump a un mayor reparto de la carga, aumentando significativamente el gasto en defensa y proporcionando acceso, basamiento y sobrevuelo sin contratiempos para las fuerzas estadounidenses en apoyo de la Operación Furia Épica”, dijeron el senador Roger Wicker y el representante Mike Rogers en un comunicado conjunto el 2 de mayo, después de que se anunciara por primera vez la reducción planificada de tropas en Alemania.

El proyecto de ley de financiación de 2026 para el Pentágono decía que las fuerzas armadas de Estados Unidos no podrían tener menos de 76.000 tropas estacionadas permanentemente ni desplegadas en Europa durante más de 45 días sin proporcionar una serie de notificaciones y certificaciones al Congreso sobre la estrategia.

El jueves, la senadora demócrata Jeanne Shaheen dijo a los periodistas que la cancelación del despliegue en Polonia “fue una sorpresa”.

“Hasta donde yo sé, no se nos notificó al respecto”, dijo Shaheen, quien forma parte del Comité de Servicios Armados del Senado.

“Es, creo, muy miope”, dijo. “Envía el mensaje equivocado —el mensaje equivocado para Vladimir Putin, el mensaje equivocado para China, mensaje equivocado a Irán”.

Funcionarios militares han dejado claro que Rusia todavía representa una amenaza para Estados Unidos y sus aliados en Europa. El general Alex Grynkewich, comandante del Comando Europeo de Estados Unidos y Comandante Supremo Aliado de la OTAN en Europa, dijo a los legisladores en marzo que Rusia “sigue siendo un desafío regional persistente, capaz de amenazar el territorio continental de Estados Unidos”.

“A pesar de pérdidas significativas en Ucrania”, también dijo Grynkewich durante una audiencia anterior, “Rusia conserva la capacidad y el potencial para amenazar los intereses de Estados Unidos con su gran y cada vez más diverso arsenal nuclear, capacidades asimétricas y fuerzas terrestres, aéreas y marítimas capaces”.

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Con información de Jennifer Hansler.