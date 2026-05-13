Kouri Richins será sentenciada por el asesinato de su esposo en el día que él habría cumplido 44 años

Por Nicki Brown, CNN en Español

Eric Richins, un padre de tres hijos de Utah, habría cumplido 44 años el miércoles. En cambio, su esposa será sentenciada por su asesinato.

Tras un juicio que duró varias semanas a principios de este año, un jurado de ocho personas declaró culpable a Kouri Richins, de 36 años, de asesinato con agravantes por envenenar mortalmente a su marido en marzo de 2022.

También fue declarada culpable de intento de asesinato con agravantes por intentar matarlo semanas antes de su muerte, el día de San Valentín, y de fraude y falsificación relacionados con su póliza de seguro de vida.

Kouri Richins, autora de un libro infantil sobre cómo afrontar el duelo tras la muerte de Eric Richins, podría ser condenada a entre 25 años y cadena perpetua o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su condena por asesinato con agravantes cuando comparezca ante el tribunal en Park City, Utah.

Se espera que los familiares y otros testigos se dirijan al tribunal antes de que el juez Richard Mrazik dicte sentencia.

En un documento presentado ante el tribunal esta semana, la Fiscalía del Condado de Summit invocó a los tres hijos pequeños de los Richins al tiempo que instaba al juez Mrazik a condenar a Kouri Richins a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima para el cargo de asesinato con agravantes.

“Los chicos merecen que se resuelva el caso y no deberían tener que revivir el asesinato de su padre en futuras audiencias ni preocuparse por la posible libertad condicional de la acusada”, escribieron los fiscales en el memorándum de sentencia. “Dado el tremendo trauma y la conmoción que la acusada les infligió durante su infancia, este tribunal debe garantizar que no perjudique su vida adulta”.

Los fiscales solicitan al juez que emita una orden de protección que prohíba a Kouri Richins contactar con sus hijos y otros miembros de la familia de su difunto esposo.

El hijo mayor de la pareja, un joven de 13 años identificado en la documentación como “CR”, declaró que extraña a su padre pero no a su madre.

“Me temo que si sale, vendrá a por mí, a por mis hermanos y a por toda mi familia”, manifestó CR, según el memorándum. “Creo que vendrá a buscarnos y nos hará daño”.

Durante el juicio, los miembros de la unida familia de Eric Richins lo recordaron entre lágrimas como un hábil amante de la naturaleza, un hombre de negocios trabajador y un padre dedicado a sus tres hijos pequeños.

“Eric era su entrenador, su padre, pero lo más importante, era su mejor amigo”, declaró su padre, Eugene Richins, en el estrado.

Eric Richins haría cualquier cosa por sus hijos, testificó una de sus hermanas, recordando cómo solía llegar temprano a sus eventos deportivos para colgar carteles animándolos.

“Mi padre ya no puede ser mi entrenador ni asistir a ninguno de mis partidos”, comentó el hijo mediano de los Richins en la demanda presentada ante el estado. “No estará en mis cumpleaños. No puede enseñarme a conducir. No estará en mi graduación”.

Eric Richins, de 39 años, fue hallado muerto en la casa de la pareja en Kamas, Utah, durante la madrugada del 4 de marzo de 2022.

Esa misma noche, Eric y Kouri Richins tomaron una copa para celebrar una transacción exitosa en el negocio inmobiliario de ella, de acuerdo con la declaración que prestó a la policía.

Uno de sus hijos estaba teniendo pesadillas, así que Kouri Richins se fue a dormir a su habitación alrededor de las 9:30 p.m., declaró a la policía.

Cuando regresó al dormitorio principal unas seis horas después, contó, encontró a su marido muerto en la cama.

La autopsia reveló que Eric Richins murió de una sobredosis de fentanilo, con una cantidad de sangre aproximadamente cinco veces superior a la dosis letal.

La fiscalía argumentó que Kouri Richins le había puesto la droga en la bebida a su esposo la noche de su muerte, aunque no presentó pruebas que respaldaran esta teoría durante el juicio.

Durante más de 13 días de testimonios, la Fiscalía del Condado de Summit presentó a más de 40 testigos, entre ellos familiares de Eric Richins, personas que intercambiaron las drogas ilícitas que supuestamente le causaron la muerte, la pareja de Kouri Richins y un investigador privado contratado por la familia de la víctima.

La defensa concluyó su presentación de pruebas sin llamar a ningún testigo.

La testigo clave de la fiscalía, una empleada doméstica llamada Carmen Lauber, declaró que le vendió pastillas ilícitas a la madre de Utah varias veces a principios de 2022.

Los datos de su teléfono celular mostraron que Lauber se encontraba cerca del lugar donde recogió las drogas en fechas cercanas al intento de asesinato y al envenenamiento mortal.

Otros testigos declararon que Kouri Richins se sentía “atrapada” en su matrimonio, en su relación extramatrimonial de años y en la creciente deuda de su negocio. Todas razones por las que, según los fiscales, mató a su marido.

Robert Josh Grossmann, con quien ella mantenía una relación extramarital, se emocionó en el estrado al ver proyectados en el tribunal decenas de mensajes cariñosos entre ambos.

“Quiero un futuro juntos. Te quiero. Queremos vivir juntos”, le escribió Kouri Richins a Grossmann unas dos semanas antes de la muerte de su esposo. “¡Si él pudiera irse y tú pudieras estar aquí! ¡La vida sería perfecta! Te amo”.

Aunque sus amigos testificaron que Kouri Richins aparentaba tener éxito financiero, un perito contable afirmó que estaba atrapada en un ciclo de deudas implacable y que su negocio inmobiliario estaba “colapsando”.

La vida de Eric Richins estaba asegurada por aproximadamente US$ 2,2 millones a través de varias pólizas, incluida una que Kouri Richins solicitó fraudulentamente tras ser condenada.

“Ella asesinó a Eric Richins”, señaló el fiscal Brad Bloodworth en su alegato final, “y luego presentó una reclamación para obtener el dinero”.

Kouri Richins también fue condenada por intentar asesinar a su esposo el Día de San Valentín de 2022, diez días después de que entrara en vigor la póliza de seguro.

Según los documentos de la acusación, Eric Richins llamó a dos amigos ese día y les dijo que sentía que iba a morir después de comer un sándwich que le había dado su esposa.

En cuestión de semanas, falleció.

Durante el juicio, los fiscales hicieron hincapié en las pruebas que, según ellos, demostraban la conciencia culpable de Kouri Richins tras la muerte de su marido, incluyendo el historial de búsquedas de su teléfono móvil que mostraba consultas sobre prisiones de mujeres en Utah, la eliminación remota de datos del teléfono móvil y pagos de seguros de vida.

Las búsquedas incluyeron: “¿cuál es una dosis letal de fetanailo?”, “el patrimonio neto de Kouri Richins Kamas” y “¿cómo se registra en el certificado de defunción a alguien que es envenenado?”.

Los fiscales argumentaron que, en medio de la investigación criminal, Kouri Richins intentó desviar la atención publicando un libro infantil aproximadamente un año después de la sobredosis fatal de su esposo.

Kouri Richins afirmó que escribió el libro ilustrado, titulado “¿Estás conmigo?”, para ayudar a sus tres hijos pequeños a sobrellevar la pérdida de su padre.

“El hecho de que no esté físicamente presente aquí con nosotros no significa que su presencia no esté aquí”, comentó Richins mientras promocionaba el libro en un programa de noticias local en abril de 2023, semanas antes de su arresto. “Papá sigue aquí. Simplemente, de una manera diferente”.

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