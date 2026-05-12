David Venturella asumirá como director interino de ICE

Por Priscilla Alvarez y Aleena Fayaz, CNN

David Venturella, un veterano funcionario de inmigración, sería el próximo director interino de ICE, según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El exejecutivo de una empresa privada de prisiones asumirá el liderazgo de la agencia mientras la administración de Trump intenta adoptar un enfoque diferente en su ofensiva contra la inmigración tras un año turbulento. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha dicho que quiere que los agentes adopten un enfoque “discreto” mientras se mantienen agresivos en los arrestos.

Venturella asumirá el cargo en lugar del director interino de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, cuyo último día en funciones está previsto para el 31 de mayo. La agencia ha estado sin un líder confirmado por el Senado desde la administración Obama.

Lyons, un veterano de la agencia federal a quien se le encargó supervisar el plan de deportación masiva de la administración Trump, enfrentó un intenso escrutinio a medida que la agencia incrementaba los arrestos el año pasado y tras los tiroteos de dos ciudadanos estadounidenses por agentes federales en enero.

The New York Times fue el primero en informar sobre el ascenso de Venturella.

Venturella ha trabajado en la agencia de forma intermitente durante más de dos décadas. Se retiró en 2012 para unirse a Geo Group, una empresa de prisiones privadas y uno de los mayores contratistas de detención de ICE, antes de regresar a la agencia el año pasado.

Algunos demócratas mencionaron su regreso a la agencia el año pasado planteando preocupaciones sobre la relación entre ICE y las empresas de prisiones privadas, ya que el presidente Donald Trump ha ampliado su uso para detener a inmigrantes indocumentados.

La promoción de Venturella para liderar la agencia también probablemente encontrará críticas derivadas de esas preocupaciones.

El movimiento se produce después de un año caótico para ICE y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional.

Mullin, quien asumió el mando del DHS en marzo después de que Trump despidiera a su primera Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha comenzado a hacer algunos cambios de política pero enfrenta presión de los legisladores, incluyendo republicanos, para ir más allá en la búsqueda de corregir el atribulado departamento.

Mullin ha sido durante mucho tiempo un firme partidario de la represión inmigratoria de Trump. Pero durante su audiencia de confirmación, dijo que debería haber algunos cambios en cuanto a cómo se despliega ICE en todo el país, diciendo a los senadores, “Me encantaría ver a ICE convertirse más en un transporte que en la primera línea”, y se comprometió a requerir que los agentes de ICE obtengan órdenes judiciales antes de ingresar a la propiedad privada, con excepciones limitadas.

Este artículo fue actualizado con detalles adicionales.

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