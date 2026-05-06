Gobierno de Trump demanda a The New York Times por presunta discriminación contra un empleado blanco

Por Liam Reilly, CNN

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) demandó a The New York Times el martes, intensificando una investigación de varios meses sobre la redacción y dando continuidad a un caso de discriminación que el periódico considera con motivación política.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, fue interpuesta en nombre de un empleado blanco que alega que se le negó un ascenso debido a su raza y género.

“Como hombre blanco”, el empleado, cuya identidad no se ha revelado, “no cumplía con las características raciales y/o sexuales que el NYT buscaba aumentar en su equipo directivo mediante sus iniciativas y aspiraciones de diversidad”, afirma la EEOC.

“La raza (multirracial) y/o el sexo (femenino) de la candidata seleccionada influyeron en la decisión del NYT de incluirla en el panel de entrevistas final”, añade la demanda.

La demanda solicita una orden judicial que prohíba al Times discriminar por motivos de raza o sexo, así como el pago retroactivo de salarios con intereses, una compensación por “dolor emocional” y “angustia mental”, y daños punitivos por la presunta “conducta maliciosa y/o imprudente”. También solicita un ascenso a subdirector o el pago de salarios futuros.

La demanda surge a raíz de un reciente reportaje del Times que indicaba que la EEOC, bajo la presidencia de Donald Trump, ha estado investigando casos de discriminación que “coinciden con la agenda de Trump” en contra de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. En dicho reportaje, el personal de campo de la EEOC afirmó estar siendo presionado para presentar “casos con motivaciones políticas, incluso con escasa evidencia”.

El Times informó que la agencia había estado investigando la denuncia durante meses antes de que su postura cambiara a finales de abril, acelerando el proceso hacia la presentación de una demanda. Cabe destacar que la demanda fue presentada por la propia EEOC, y no por el empleado en cuestión.

En un comunicado emitido el martes, el Times declaró que “rechaza categóricamente las acusaciones con motivaciones políticas presentadas por la EEOC del Gobierno de Trump”.

“Nuestras prácticas de contratación se basan en el mérito y se centran en reclutar y promover al mejor talento del mundo”, declaró la empresa. “Nos defenderemos con firmeza”.

El Times también afirmó que la denuncia se centra en una sola empleada y formula “acusaciones generalizadas que ignoran los hechos para ajustarse a una narrativa preestablecida”.

“Ni la raza ni el género influyeron en esta decisión: contratamos a la candidata más calificada, y es una excelente editora”, concluyó el Times.

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