Diario de Costa Rica dice que EE.UU. le retiró la visa a sus directivos por postura editorial

Por Djenane Villanueva

El diario La Nación, uno de los periódicos más importantes de Costa Rica, dijo el sábado que EE.UU. le revocó la visa a 5 de los 7 miembros de su junta directiva, lo cual ha generado reacciones del propio medio y de organizaciones locales e internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP), que han expresado preocupación sobre el ejercicio de la libertad de prensa en el país y la necesidad de más explicaciones sobre los motivos de la medida.

Por su parte el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha reiterado en distintas oportunidades que la libertad de expresión en el país centroamericano está en buen estado y que su Gobierno mantiene apertura hacia los medios de comunicación.

El propio medio informó que su junta directiva “ha tomado conocimiento” de la medida. En un comunicado institucional, reconoció la potestad soberana de Washington para definir los términos de ingreso a su territorio, pero calificó el hecho como “inédito” contra un “periódico generalista e independiente”. El medio subrayó que ninguno de los involucrados ha recibido una explicación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos.

Consultada por CNN, la embajada de Estados Unidos en Costa Rica reiteró su política de no comentar casos individuales de visas y citó la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece la confidencialidad de estos procesos.

La legación diplomática indicó también que la consulta podía dirigirse al Departamento de Estado. CNN trasladó la solicitud y está a la espera de respuesta.

En tanto, en un editorial publicado este lunes, La Nación sugirió que la medida podría ser en represalia por su cobertura crítica hacia EE.UU. o incluso contra el presidente Chaves, aliado de Trump.

“Ante la ausencia de explicaciones sobre la decisión o de razones objetivas que la sustenten, solo es posible llegar a una conclusión: su propósito ha sido castigar la línea editorial de La Nación y, a la vez, tratar de doblegar nuestra autonomía periodística”, señala el texto.

CNN trasladó consultas al gobierno costarricense sobre los señalamientos contenidos en el editorial y sobre una eventual posición oficial frente a la revocatoria de visas. Hasta el momento de publicación, Presidencia no ha emitido respuesta.

Durante su Gobierno, Chaves ha mantenido una relación tensa con varios medios de comunicación, a los que ha calificado como “prensa canalla”, incluyendo a La Nación.

La exdiputada oficialista Pilar Cisneros, que terminó funciones el 30 de abril pasado, defendió ese calificativo en el Congreso en junio de 2025, argumentando que algunos medios no asistían a conferencias de prensa y ejercen un “periodismo parcializado y traicionan el sagrado deber de informar”.

En esa misma intervención mencionó que es normal una relación tensa entre la prensa y el poder político, pero aseguró que “nunca ha habido un presidente y un gobierno más abierto” que el de Chaves.

El mandatario aseguró en conferencia de prensa que “la libertad de prensa en este país goza de buenísima salud, está en excelente condición física, y aquí serán bienvenidos todos los medios de prensa que quieran”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por el presunto retiro de las visas, calificándola como “sin precedentes” y señalando que decisiones de este tipo deben regirse por principios de transparencia.

Su presidente, Pierre Manigault, advirtió que el uso de herramientas administrativas sin explicaciones claras, “genera inquietud y puede tener efectos inhibitorios sobre el ejercicio del periodismo”.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la misma entidad, subrayó que la transparencia es esencial en democracias consolidadas.

La SIP también mencionó que ha documentado en los últimos años “un deterioro significativo en las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica” durante la actual administración, citando discursos estigmatizantes y un clima adverso para el debate plural.

A nivel local, el Colegio de Periodistas de Costa Rica (COLPER), junto con el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) y otras organizaciones, defendieron el rol fiscalizador de la prensa y recordaron que la libertad de expresión está protegida por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adjunto comunicado

En un comunicado conjunto, señalaron que las tensiones recientes, con “descalificaciones hacia medios de comunicación “y dificultades en el acceso a la información pública, ameritan atención.

El episodio ocurre en la antesala de un cambio de Gobierno: Chaves, considerado aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump, dejará el poder el próximo 8 de mayo, cuando asumirá Laura Fernández, catalogada como su heredera política y quien ganó las elecciones del 1 de febrero pasado con una amplia ventaja.

Su partido Pueblo Soberano mantiene la mayoría en congreso instalado el 1 de mayo, con 31 de las 57 diputaciones que lo integran.

La Nación S. A., con casi 80 años desde su fundación y que es también la empresa editora de los periódicos El Financiero y La Teja, dijo en su comunicado oficial que la situación no alterará su compromiso con el ejercicio independiente del periodismo y que renovaba su compromiso de “informar con rigor y veracidad sobre los hechos de interés público”.

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