“Cambian Miami por Madrid”: las fortunas latinoamericanas gentrifican el barrio más exclusivo de la capital de España

Por Pau Mosquera, CNN en Español

Toda gran ciudad que se precie tiene su zona dedicada al lujo. En Nueva York, la Quinta Avenida. En Paris, los Campos Elíseos. Y en Madrid, destaca la zona conocida como “Milla de Oro”, un entramado de calles situadas en el distrito de Salamanca donde se concentran algunas de las marcas de ropa y joyas más exclusivas de todo el mundo. Las características de este entorno atraen a los extranjeros a tal punto que cada vez son más los que invierten en viviendas allí. Y gran parte de ellos vienen de América Latina.

“Es como un centro comercial al aire libre”, detalla a CNN Cristina Lanzarot, directora de la Asociación de Comerciantes Barrio de Salamanca Madrid, que aglutina a un centenar de comercios premium de la zona. “Sino el [centro comercial] más especial, es uno de los más especiales del mundo”.

La exclusividad no se limita a esta “Milla de oro”, sino que se extiende a los seis barrios que conforman el distrito. Y, de hecho, se aprecia al pasear por sus calles, donde el ambiente señorial embriaga a los peatones a través de las amplias avenidas y los edificios elegantes.

El sobre salto llega cuando uno ve los precios, ya no solo de los caprichos de una tarde de compras, sino también de la vivienda, ya que en ese distrito se paga el metro cuadrado más caro de toda la capital: más de US$ 11.500 frente a la media de US$ 6.800 de la ciudad, según los datos del pasado mes de febrero recabados por el Ayuntamiento de Madrid.

Unas cifras que amedrantarían a muchos bolsillos. Aunque no a las fortunas extranjeras, que han ido ganando un peso cada vez mayor en este distrito a lo largo de la última década. Tanto, que han terminado por provocar un fenómeno de gentrificación “extraño”, tal y como define Tarek Mure, asesor de la firma inmobiliaria Gilmar en el distrito de Salamanca. “No es una gentrificación de pobres a ricos, sino que de ricos a ricos”.

Algo que se explica porque los residentes nacidos en el extranjero han pasado de representar el 18% de los vecinos del distrito en el 2015, a cerca del 30% en 2025, según datos del consistorio de la capital.

Y lo llamativo es que, de los actuales 44.680 residentes extranjeros en este distrito, casi la mitad, un total de 21.740 personas, proceden de países de América del Sur. “Ahora, en vez de irse a Miami, (estas fortunas) se vienen a Madrid” sintetiza Lanzarot.

De estas cifras, la comunidad venezolana sobresale como la más numerosa, con 6.124 residentes; seguida de los colombianos, con 3.576 residentes, y la peruana, con 3.251 personas.

Representando al norte del continente americano, lo mexicanos suman 3.549 residentes en el distrito, según datos del Ayuntamiento de Madrid del año 2025.

Entre los motivos que han provocado el desembarco cada vez mayor de estas fortunas se cuentan “la belleza de su arquitectura neoclásica”, pero también “el idioma y la seguridad que hay, la posibilidad que te da para poder andar tranquilamente”, puntualiza Lanzarot.

Para participar en el mercado inmobiliario de este distrito madrileño hace falta llegar con capacidades y, según Mure, estas fortunas latinoamericanas lo hacen con solvencia.

Según su experiencia, éstas son “gigantes, imposibles”, y lo ejemplifica con una venta acaecida escasos días atrás y que ha llamado la atención en el sector. Se trata de un apartamento de 460 metros cuadrados en la Plaza de la Independencia -la misma que alberga la emblemática Puerta de Alcalá- por un total más de US$ 18.000.000.

“Estamos hablando de US$35.000 o US$39.000 el metro cuadrado, de una casa que encima no es nueva y que la han comprado como una segunda residencia”, detalla Mure.

Sin duda, un caso llamativo. Aunque si hay que hacer una media del gasto que realizan en los inmuebles ésta se situaría entre los US$ 2,3 y US$ 4,6 millones por compra, según Mure.

Además, algo que parecen tener en común estos propietarios acaudalados es el gusto por algunos detalles concretos. Entre otros, que los inmuebles sean exteriores, que incorporen cocinas y salones abiertos, y habitaciones amplias con baño incluido dado que “tienen una vida muy social, siempre invitan a gente”, destaca Mure.

La llegada de estas nuevas fortunas ha terminado por modificar el ecosistema comercial de la zona. “Ahora se abren muchas más tiendas de lujo, una barbaridad de joyerías internacionales importantísimas”, apunta Lanzarot.

Un cambio que ha impactado en las rutinas y costumbres de quienes llevan más años en el distrito. “Si buscas una cerveza en un sitio chulo, con una buena tapa, eso ya no lo encuentras -al menos en el barrio de Recoletos-; ahora todo son restaurantes de diseño donde una cerveza te puede costar US$18 y no la acompañan con nada”, agrega Mure.

De ahí que algunos residentes españoles de este distrito hayan llegado a sentirse desplazados por las nuevas fortunas, según detalla Lanzarot; o bien que hayan aprovechado para vender su propiedad para buscar un inmueble todavía mayor en otro punto de la Comunidad de Madrid, aprovechando que el dinero de la venta rinde mejor en otros barrios, donde el metro cuadrado es más económico.

Como ejemplo, apunta Mure, hay antiguos vecinos del distrito de Salamanca que han optado por invertir el dinero de la venta en chalets en la urbanización de lujo de La Moraleja, en el municipio vecino de Alcobendas, o El Viso, un barrio del distrito de Chamberí.

No obstante, eso termina por provocar un efecto “mancha de aceite”, apunta Mure, dado que, según llegan más vecinos, también termina subiendo el precio de los inmuebles de las zonas donde se mudan.

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