La Reserva Federal de EE.UU. mantiene estables las tasas de interés en medio de la guerra con Irán

Por Bryan Mena, CNN

La Reserva Federal mantuvo sin cambios las tasas de interés el miércoles, mientras inversionistas y responsables de política se preparan para las consecuencias económicas de la guerra de Estados Unidos con Irán.

Los funcionarios de la Fed votaron por mantener su tasa de referencia de préstamos en un rango de 3,5 %-3,75 % por segunda reunión consecutiva.

La decisión, sin embargo, no fue unánime, y el gobernador de la Fed Stephen Miran emitió un voto disidente a favor de un recorte de tasas de un cuarto de punto, la racha más larga de disensos consecutivos desde 2013. Hasta ahora, Miran ha disentido en las cinco decisiones de la Fed en las que ha participado desde que se convirtió en uno de los responsables de política monetaria en septiembre, respaldando tasas más bajas de las que quiere la mayoría.

Los funcionarios también publicaron nuevas proyecciones económicas, que muestran que todavía prevén solo un recorte de tasas este año, aunque las estimaciones pueden cambiar, dependiendo de lo que ocurra con la economía de EE.UU. entre ahora y las próximas proyecciones en junio.

El año pasado, la Fed recortó las tasas tres veces en respuesta a un debilitamiento del mercado laboral, aunque los funcionarios han dicho en discursos públicos recientes que el conflicto en el Medio Oriente los hace dudar un poco mientras intentan calibrar su posible impacto en la inflación. Los economistas esperan ampliamente que la inflación suba, pero aún está por verse en qué magnitud, dependiendo en gran medida de la amplitud y la duración de la guerra con Irán.

La declaración de política más reciente de la Fed reconoció el conflicto que se cierne sobre la economía global: “Las implicaciones de los acontecimientos en el Medio Oriente para la economía de EE.UU. son inciertas”.

Quienes fijan las tasas en Estados Unidos siguen en una posición difícil, debido a que enfrentan las amenazas tanto de una inflación más alta como de un mercado laboral que aún se mantiene en terreno inestable. Pero por ahora, se espera que la Fed espere al margen y vea cómo se desarrolla todo, al menos hasta la próxima reunión a fines de abril. Wall Street no espera un recorte de tasas este año, y esas probabilidades se atenuaron aún más después de que los datos de inflación de esta mañana mostraran crecientes presiones de precios a nivel mayorista.

La guerra contra Irán plantea un “shock estanflacionario”, según Michael Pearce, economista jefe para EE.UU. en Oxford Economics.

Eso significa que puede debilitar el crecimiento y avivar la inflación al mismo tiempo, aunque la economía de EE.UU. actualmente está muy lejos del estado en el que se encontraba durante las décadas de 1970 y principios de 1980, cuando tanto el desempleo como la inflación estaban en dos dígitos. La tasa de desempleo en febrero se ubicó en un bajo 4,4 %; y la inflación, medida por el índice de precios de Gastos de Consumo Personal, se situó en 2,8 % en enero.

Aun así, la dirección es inquietante para los banqueros centrales, a quienes se les encarga abordar ambos problemas de frente. El problema es que la Fed no puede ocuparse de ambos al mismo tiempo, al menos no con éxito. Bajo el entonces presidente de la Fed Arthur Burns durante la estanflación de hace décadas, los funcionarios subieron las tasas para contener la inflación y luego se detuvieron por períodos de tiempo para estimular la economía. Con el tiempo quedó claro que esa estrategia de frenar y acelerar desempeñó un papel importante en mantener la inflación arraigada.

El año pasado, cuando ambos lados del mandato de la Fed estaban bajo presión, Powell dijo que los funcionarios buscarán abordar primero el problema que esté en peor estado. Su función de reacción también se basa en cuánto tiempo creen que pueden persistir ciertas presiones sobre los precios. En el caso de los aranceles, los funcionarios de la Fed coinciden en términos generales en que probablemente resultará en un aumento único del nivel de precios, aunque el fallo de la Corte Suprema que anuló una gran parte de los aranceles de Trump y los aranceles globales de 15 % promulgados recientemente por Trump hacen que eso sea menos claro.

En cuanto a cualquier posible inflación impulsada por la guerra con Irán, los funcionarios de la Fed también parecen confiar en que podría ser de corta duración. Las proyecciones medianas tanto de la inflación general como de la inflación subyacente se revisaron al alza en estas proyecciones, en comparación con las de diciembre, pero los funcionarios también proyectan que ambas tasas bajen en 2027.

La expectativa de un recorte de tasas este año también sugiere que los funcionarios prevén que cualquier inflación derivada de la crisis del petróleo podría ser temporal.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Esta noticia se actualizó con más información.