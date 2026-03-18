EE.UU. desciende en el índice de democracia mientras crecen las preocupaciones por la libertad de prensa

Por Brian Stelter, CNN

“La rapidez con la que la democracia estadounidense se está desmantelando actualmente no tiene precedentes en la historia moderna”, afirma uno de los principales investigadores en democracia del mundo en un nuevo informe.

El Instituto Variedades de la Democracia (V-Dem, por sus siglas en inglés), un grupo de investigación con sede en Suecia, señala la “supresión e intimidación de los medios de comunicación y de voces disidentes” como una de las razones clave del “deterioro de la democracia” en Estados Unidos.

Los investigadores dicen que la libertad de expresión en Estados Unidos “se encuentra ahora en su nivel más bajo desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.

Los hallazgos forman parte de la edición 2026 del informe anual sobre democracia de V-Dem, que concluye que Estados Unidos y otros 43 países están “autocratizándose”, mientras que solo 12 se están volviendo más democráticos.

Los investigadores elaboran conjuntos de datos detallados y producen puntuaciones del “índice de democracia liberal” para un total de 202 países y territorios.

El informe de este año describe lo que los investigadores califican como una “realidad desalentadora” para los ciudadanos: el “centro de gravedad” de la experiencia humana y de la gobernanza global se ha desplazado fuertemente hacia el autoritarismo.

V-Dem tiene su sede en la Universidad de Gotemburgo y cuenta con financiamiento de varias instituciones suecas, la Comisión Europea, el Banco Mundial, la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. y otras organizaciones.

Críticos de derecha de V-Dem a veces lo descalifican como “financiado por Soros”, ya que la Open Society Foundation, fundada por George Soros, es uno de sus múltiples financiadores.

Según la evaluación de V-Dem, cuatro de los cinco países más poblados del mundo son autocracias (India, China, Indonesia y Pakistán). Y el quinto, Estados Unidos, es ahora una “democracia electoral”, tras haber perdido su estatus de democracia liberal debido a cambios durante el primer año del regreso del presidente Donald Trump al poder.

Los investigadores señalan que el primer mandato de Trump “sentó las bases”, pero su segundo mandato ha sido mucho más significativo, con una “rápida y agresiva concentración de poder en la presidencia”.

Citan retrocesos del Gobierno federal en protecciones de derechos civiles, intentos de suprimir a grupos de tendencia izquierdista y una marcada disminución de los controles legislativos sobre Trump, debido a un Congreso controlado por el Partido Republicano.

Muchos de estos aspectos están relacionados con la libertad de expresión. V-Dem considera la censura gubernamental de los medios como el “arma preferida” de dictadores y aspirantes a autócratas en todo el mundo.

Además, el informe de este año señala que los derechos a la libertad de expresión son “a menudo el primer ‘dominó’ en caer cuando los países se autocratizan”.

V-Dem señala la autocensura en los medios —“una medida preventiva para evitar la censura directa o la persecución” cuando los países se vuelven menos democráticos— como un problema creciente en casi 40 países, incluido Estados Unidos.

Trump afirma con frecuencia que las organizaciones de noticias y otras instituciones están en su contra, una visión que ha motivado muchas de las acciones criticadas en el informe.

Y, cabe señalar, las clasificaciones del grupo sobre libertad de expresión en Estados Unidos siguen siendo mucho más altas que en la mayoría de los países.

Pero los “ataques a la prensa, la academia, las libertades civiles y las voces disidentes” durante el Gobierno de Trump están teniendo impacto, afirma el informe en una sección especial de esta edición centrada en Estados Unidos.

Los investigadores dicen que han estudiado numerosos ejemplos de países que han dado “giros de 180 grados” alejándose de la autocracia, y que “las elecciones suelen ser ventanas de oportunidad decisivas, y el primer ciclo electoral suele ser determinante”.

También señalan que “el sistema judicial —y, en última instancia, la Corte Suprema— probablemente será clave para frenar los avances autocráticos del Gobierno de Trump”.

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