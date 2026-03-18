Acusan a Cesar Chavez, líder de los trabajadores agrícolas en el siglo XX, de haber cometido abusos sexuales durante décadas

Por Emma Tucker, Norma Galeana y Andy Rose, CNN

Líderes latinos y funcionarios elegidos afirman estar conmocionados por las acusaciones “profundamente perturbadoras” de conducta sexual inapropiada contra Cesar Chavez, uno de los íconos de los derechos civiles más destacados de la comunidad latina, en un momento en el que se están cancelando las celebraciones anuales previstas en honor al difunto líder sindical.

Las cancelaciones se produjeron apenas unas horas antes de que The New York Times publicara el miércoles un reportaje de investigación que incluye acusaciones de que Chavez abusó y acosó sexualmente a múltiples mujeres a lo largo de varias décadas —algunas de ellas menores de edad—, entre las que se encuentra la veterana activista Dolores Huerta, una figura legendaria del movimiento de los trabajadores agrícolas.

El sindicato United Farm Workers (Trabajadores Agrícolas Unidos), cofundado por Chavez y Huerta, figura entre los varios grupos que han anunciado que no participarán en los eventos conmemorativos anuales previstos para este mes.

El periódico informó haber entrevistado a más de 60 personas en relación con las acusaciones contra Chavez, utilizando registros sindicales, correos electrónicos y otros documentos para corroborar diversos aspectos de los testimonios.

CNN no ha verificado de forma independiente las acusaciones. Al ser contactado por CNN, el sindicato United Farm Workers declinó proporcionar información adicional más allá del comunicado que ya había emitido.

Aunque el artículo del New York Times recoge numerosos testimonios de abusos, las acusaciones de Dolores Huerta, quien estuvo al lado de Chávez durante décadas, son las más impactantes contra un hombre al que durante mucho tiempo ha sido conocido como defensor de la dignidad humana.

“Lamentablemente, utilizó parte de su gran liderazgo para abusar de mujeres y menores; es algo verdaderamente terrible”, declaró Huerta, quien cumplirá 96 años el próximo mes.

En un comunicado difundido tras la publicación del reportaje periodístico, Huerta relató haber mantenido encuentros sexuales con Chavez en dos ocasiones: una vez en contra de su voluntad en 1966 y otra en la que, según sus palabras, fue “manipulada y presionada”; ambos encuentros derivaron en embarazos.

Huerta dio a luz en secreto a los dos hijos que tuvo con Chávez y buscó la manera para que otros los criaran, según contó al Times.

Dijo que incluso llegó a llevar ropa holgada y ponchos para ocultar sus embarazos.

Huerta escribió que, con el paso de los años, logró establecer una relación profunda con estos niños.

“Nadie sabía toda la verdad sobre cómo habían sido concebidos hasta hace apenas unas semanas”, escribió.

“Cargué con este secreto durante tanto tiempo porque la construcción del movimiento y la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas constituían la obra de mi vida”, escribió Huerta. “La creación de un sindicato era el único vehículo para lograr y garantizar esos derechos, y no iba a permitir que ni Cesar ni nadie más se interpusiera en ese camino”.

Huerta afirmó que decidió dar un paso al frente más de medio siglo después, tras enterarse por el Times de que otras mujeres habían declarado ser también víctimas.

“Saber que él hizo daño a niñas pequeñas me repugna”, escribió Huerta. “Me duele el corazón por todas las personas que sufrieron solas y en silencio durante años. No hay palabras lo suficientemente fuertes para condenar esos actos deplorables que él cometió. Las acciones de César no reflejan los valores de nuestra comunidad ni de nuestro movimiento”.

Huerta se negó a hacer más comentarios a CNN.

“Aunque somos conscientes de la importancia de este momento, seguimos centrados, decididos e inspirados para servir a nuestra comunidad con la misma determinación inquebrantable que ella nos ha enseñado”, declaró este miércoles la Fundación Dolores Huerta en un comunicado. “Su valentía hoy no cambia nuestro rumbo; lo aclara”.

Chavez tuvo ocho hijos con su esposa, Helen Chavez, y el Times señaló que su investigación y un análisis de los resultados de las pruebas de 23andMe revelaron que también tuvo al menos cuatro hijos con otras tres mujeres, entre ellas Huerta.

Algunas de las mujeres que afirman haber sido víctimas de Chávez, quien murió en 1993, eran menores de edad en ese momento.

Ana Murguía, quien participaba en el movimiento laboral desde niña, dijo a The New York Times que fue abusada sexualmente por primera vez por Chávez cuando tenía 13 años y él 45. Esto fue seguido por “decenas” de encuentros de carácter sexual durante los siguientes cuatro años, aunque ninguno incluyó relaciones sexuales con penetración, según relató.

Otra mujer que lo acusa, Debra Rojas, dijo que Chávez la tocó de manera inapropiada cuando ella tenía 12 años y que tuvo relaciones sexuales con ella por primera vez cuando tenía 15.

El periódico indicó que entrevistó a varias personas que corroboraron los relatos de Murguía y Rojas, señalando que ellas habían hablado sobre los abusos años después.

Una carta escrita por Rojas a Chavez cuando era adolescente aparece en los archivos públicos de Cesar Chavez, según el Times.

“Estoy muy contenta de haber podido verte y pasar tiempo contigo, bueno, no de esa manera, pero solo saber que estaba cerca de ti fue suficiente”, escribió más de un año después de que, según dijo, fue tocada de manera inapropiada por primera vez.

“Yo lo quería”, dijo Rojas al periódico. “Él manipulaba muy bien. Debería ganar un premio de la Academia por todo lo que hizo”.

La familia de Chavez dijo en un comunicado al Times que “no está en posición de juzgar” las nuevas acusaciones en su contra.

“Como familia arraigada en valores de equidad y justicia, honramos las voces de quienes sienten que no han sido escuchados y que denuncian conductas sexuales indebidas”, señaló la familia. “Estas acusaciones son profundamente dolorosas para nosotros”.

La Fundación UFW, una organización sin fines de lucro vinculada al sindicato United Farm Workers, anunció la cancelación de “todas las actividades programadas para este mes con motivo del Día de Cesar Chavez”.

“La UFW ha tenido conocimiento de acusaciones profundamente perturbadoras de que uno de los cofundadores del sindicato, Cesar Chavez, se comportó de maneras incompatibles con los valores de nuestra organización. Algunos de los informes son asuntos familiares, y no nos corresponde a nosotros contarlos ni es nuestro lugar para comentarlos. Mucho más perturbadoras son las acusaciones que implican el abuso de mujeres jóvenes o menores de edad”, declaró la UFW en un comunicado.

Los eventos estaban programados para el Día de Cesar Chavez, fecha que conmemora al difunto líder sindical y que se observa el 31 de marzo, día de su cumpleaños.

“No hemos recibido ningún informe directo ni tenemos conocimiento de primera mano sobre estas acusaciones”, señaló la UFW en el comunicado.

La Fundación Cesar Chavez manifestó sentirse “profundamente conmocionada y entristecida” por las “inquietantes acusaciones” que han salido a la luz. La fundación está “trabajando con líderes del Movimiento de Trabajadores Agrícolas para dar respuesta a estas acusaciones” y brindar apoyo a las personas que pudieran haber resultado perjudicadas, indicó.

Tanto el sindicato como la Fundación Cesar Chavez anunciaron que están habilitando un canal confidencial para aquellas personas que deseen compartir experiencias dolorosas, así como un proceso para implementar medidas de rendición de cuentas.

En lugar de participar en los eventos de este año, el sindicato United Farm Workers hace un llamado a sus aliados y simpatizantes para que tomen parte en “eventos a favor de la justicia inmigratoria y actos de servicio en apoyo a los trabajadores agrícolas”, señaló la organización.

“Seamos claros: el presunto abuso sexual de mujeres y menores por parte de Cesar Chavez es indefendible”, afirmó en un comunicado el grupo de movilización electoral Voto Latino. “Ningún contexto, ninguna perspectiva histórica ni ningún legado justifican el abuso de poder por parte de alguien en una posición de autoridad para explotar a mujeres y menores. Voto Latino condena estas acciones de manera rotunda”.

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, declaró que el estado no reconocerá el día festivo conmemorativo, según informó KTVK, afiliada de CNN. CNN ha intentado contactar a la oficina de la gobernadora para obtener comentarios.

También se han cancelado eventos en Houston, San Antonio y Corpus Christi, Texas, según reportó KTVT, afiliada de CNN. La ciudad de Lansing, Michigan, también anunció la cancelación de una cena programada en su honor.

Según se ha informado, también se han cancelado otras celebraciones en California y en otros estados. En California, la ley exige que el 31 de marzo sea festivo estatal en honor a Chavez.

Cuando se le preguntó si cambiaría o renombraría el próximo festivo, el gobernador de California, Gavin Newsom, respondió que está “abierto” a la idea.

“Se trata de conversaciones totalmente nuevas”, afirmó el gobernador. “Creo que debemos mantenerlas. Creo que es lo correcto”.

En una intervención realizada este miércoles en un acto celebrado en el Área de la Bahía, Newsom señaló que aún está “asimilando” la noticia de las acusaciones y que le ha resultado difícil de asimilar. Dijo que mantiene una relación de larga data con Huerta y que tiene fotografías de Chavez con Robert F. Kennedy en su casa.

“Simplemente tendremos que reflexionar sobre todo eso y sobre un movimiento de trabajadores agrícolas y un movimiento sindical que fue mucho más grande que un solo hombre, y celebrarlo”, dijo Newsom.

Nacido cerca de Yuma, Arizona, en 1927, el líder sindical mexico-estadounidense creció trabajando en las granjas de California, donde “estuvo expuesto a las penurias y las injusticias de la vida de los trabajadores agrícolas”, según la fundación.

Junto con Huerta y Larry Itliong, cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas (National Farm Workers Association) en 1962, antes de que esta se convirtiera más tarde en la United Farm Workers of America, una organización dedicada a defender los derechos de los trabajadores del campo en todo el país.

Chavez alcanzó prominencia nacional como defensor de salarios justos, trato humano y condiciones laborales más seguras, encabezando marchas no violentas, boicots y huelgas de hambre en nombre de los trabajadores agrícolas de California.

Realizó su primera huelga de hambre, que duró 25 días, en 1968 para protestar contra la violencia y las condiciones inhumanas que padecían los trabajadores, según la Fundación Cesar Chavez.

Al mismo tiempo, Chavez resultó una figura controvertida dentro de su propia organización por llevar a cabo purgas de liderazgo en la Unión de Campesinos, según una biografía de la periodista Miriam Pawel, así como por su firme oposición a los inmigrantes indocumentados que, según él, representaban una amenaza para la mano de obra agrícola sindicalizada.

Desde su fallecimiento, Chavez ha sido homenajeado y conmemorado en todo el país, entre otras cosas con decenas de escuelas que llevan su nombre.

California estableció un día festivo estatal en su honor en 1995. En 2014, el entonces presidente Barack Obama decretó el 31 de marzo como el Día de Cesar Chavez y lo honró con un monumento nacional en Keene, California, lugar donde Chavez fue sepultado y donde aún residen algunos de sus familiares.

En su primer día como presidente, Joe Biden colocó un busto de Chavez sobre el aparador situado detrás de su escritorio en la Oficina Oval.

Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, quien colaboró ​​con Chavez brindando asistencia legal a los trabajadores agrícolas, expresó sentir una ”profunda decepción” ante el anuncio.

“Es un trago amargo, porque, al fin y al cabo, Cesar Chavez es un ícono”, declaró a CNN. “Los niños, incluso hoy en día, conocen a Cesar Chavez, y muchas generaciones anteriores a la suya se inspiraron en él… Es una figura venerada y admirada en la comunidad”.

Como alguien que lo conoció y trabajó a su lado, Gutiérrez afirmó que la noticia resulta impactante. “Aún no logro reponerme”, comentó, si bien reconoció que el alcance de las acusaciones todavía no está claro.

Chavez ha sido un “héroe entrañable de nuestra comunidad”, a quien el propio Gutiérrez admiraba, señaló este último. No obstante, si las graves acusaciones resultaran ser verosímiles, ello supondría un “duro golpe para su legado”, independientemente del tiempo transcurrido desde su fallecimiento.

El senador Alex Padilla, el primer latino de California elegido para el Senado de los Estados Unidos, condenó este miércoles las “actuaciones abominables” descritas.

“Debe haber tolerancia cero ante el abuso, la explotación y el silenciamiento de las víctimas, independientemente de quiénes sean los implicados”, afirmó Padilla en un comunicado.

“Es válido sentir enojo, conmoción, desgarro, tristeza, confusión y consternación; todo ello de manera simultánea”, afirmó en un comunicado emitido el martes por la noche la representante estadounidense Adelita Grijalva, demócrata por el estado de Arizona. “Seguimos teniendo más interrogantes que respuestas. Sin embargo, es fundamental recordar que una sola persona no define a un movimiento. Nosotros, el pueblo, somos el movimiento”.

Esta historia se ha actualizado con información adicional.

Si necesitas ayuda:

Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica: Llama al 1-800-799-SAFE (7233), envía un mensaje de texto con la palabra “START” al 88788 o chatea a través de la página web.

Línea Nacional de Ayuda contra la Agresión Sexual: Llame al 1-800-656-HOPE (4673), envíe un mensaje de texto con la palabra HOPE al 64673 o chatee a través de la página web. Proporcionado por RAINN (Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto).

Acércate también a tus autoridades locales para la atención de violencia sexual.

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Con información de Alex Stambaugh, de CNN