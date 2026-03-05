Al torpedear un buque de guerra enemigo, la Marina de EE.UU. acaba de hacer algo que no había hecho en ocho décadas

Análisis de Brad Lendon, CNN

El hundimiento de un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka esta semana es algo que un submarino de la Marina estadounidense no había hecho en más de 80 años y es otro indicio de que la guerra de Washington con Teherán está adquiriendo una escala y una amplitud nunca vistas en décadas.

También plantea interrogantes sobre el creciente alcance de la guerra con Irán.

El Pentágono publicó un video de Periscope del ataque que muestra un barco que sufrió una explosión masiva en la popa, así como lo que parecen ser imágenes fijas del barco hundiéndose bajo las olas.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, lo identificó como la fragata IRIS Dena, afirmando que se había perdido a 3.200 kilómetros de las costas iraníes.

Sri Lanka informó haber recibido una señal de socorro de la fragata de 1.500 toneladas y haber enviado barcos y aviones en una misión de rescate. Las autoridades del país reportaron que rescataron a 32 personas y recuperaron 87 cuerpos. Araghchi indicó que había 130 marineros a bordo. El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, describió el hundimiento como una “muerte silenciosa”.

Araghchi lo calificó de “atrocidad”.

Según informes, la fragata iraní regresaba a casa tras participar en los ejercicios navales multilaterales MILAN 2026 de la India, de los que formaron parte buques de 18 países amigos y aeronaves de tres más, incluido Estados Unidos, según un sitio web del Gobierno indio.

Un comunicado de la Marina estadounidense indicó que participó un avión de patrulla y reconocimiento marítimo P-8A Poseidon, que realizó ejercicios de guerra antisubmarina con otras fuerzas participantes.

Sin embargo, MILAN 2026 fue un evento principalmente ceremonial, con videos publicados en redes sociales que mostraban a miembros de la tripulación del Dena marchando en un desfile en el puerto de Visakhapatnam hace dos semanas.

Si bien su presencia en el ejercicio pudo haber sido benigna, el Dena era uno de los buques más nuevos y potentes de la flota iraní, capaz de transportar misiles tierra-aire, misiles antibuque y torpedos, según el sitio web shipshub.com.

El analista Carl Schuster, exdirector del Centro de Inteligencia Conjunta del Comando del Pacífico de EE UU. y capitán retirado de la Marina estadounidense, afirmó que, en el actual estado de conflicto entre Estados Unidos e Irán, el Dena representaba una amenaza.

“Dados los continuos ataques de Irán contra cualquier país aliado de EE.UU. al que pueda acceder, es muy posible, incluso probable, que la fragata estuviera posicionada para atacar buques mercantes con bandera de un país aliado de EE.UU. o que transportaran carga para uno”, declaró Schuster a CNN.

“Este hundimiento puede justificarse como una medida preventiva que refleja esa preocupación”, añadió.

Alessio Patalano, profesor de guerra y estrategia en el King’s College de Londres, explicó que la justificación legal de Estados Unidos para hundir el barco se encuentra en un documento firmado por el presidente Donald Trump el 2 de marzo, que, en parte, estipula que Estados Unidos tomó medidas contra Irán para garantizar el libre flujo de mercancías y el tráfico a través del estrecho de Ormuz.

La fragata iraní podría ser considerada una amenaza para ese flujo, declaró Patalano en una publicación en X.

Sin embargo, Patalano también señaló que no está claro si el buque iraní estaba listo para la guerra o si el submarino estadounidense emitió alguna advertencia sobre su plan de ataque.

Si bien ninguna de estas dos medidas impediría un ataque contra un combatiente enemigo armado, los analistas señalaron que el buque iraní no estaba en igualdad de condiciones con el submarino de ataque rápido estadounidense.

“Los submarinos confirman un nivel de letalidad notable”, declaró Patalano, y añadió que habría sido prudente que el comandante iraní estuviera al tanto de la situación de conflicto activo en la que se encontraba su país.

“La guerra antisubmarina (ASW) debe tomarse absolutamente en serio, bajo su propio riesgo”, concluyó.

El jueves, algunos observadores señalaron paralelismos entre el hundimiento del Dena y la destrucción del crucero argentino ANA General Belgrano por parte del Gran Bretaña durante la Guerra de las Malvinas en 1982.

Esa fue la última vez confirmada que un submarino hundió un buque de superficie: el submarino de ataque de la Marina Real Británica, el HMS Conqueror, impactó al Belgrano con dos torpedos, causando la muerte de 323 marineros argentinos.

Ese ataque fue controvertido, ya que tuvo lugar fuera de la zona de exclusión inicial de 200 millas náuticas que Gran Bretaña había declarado alrededor de las Malvinas y, según informes, el buque se alejaba de las islas cuando fue impactado.

La Marina Real Británica sostuvo que el buque argentino representaba una amenaza para su fuerza de tarea en el Atlántico Sur. Que el buque se estuviera alejando también ha sido cuestionado.

La zona de exclusión que Gran Bretaña estableció alrededor de las Malvinas en 1982 ilustra cómo ese conflicto tuvo un alcance mucho más limitado que las hostilidades actuales en Medio Oriente que, incluso antes del hundimiento del Dena, se extendían a lo largo de miles de kilómetros e involucraban a más de una docena de países.

Desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el sábado pasado, las represalias de Irán y sus aliados han llegado hasta Chipre, en el mar Mediterráneo, así como a bases estadounidenses, instalaciones diplomáticas e infraestructura civil en países amigos del golfo Pérsico.

Con el Dena, el teatro de operaciones se ha extendido hasta las costas orientales del océano Índico.

Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, advirtió que Irán vengaría la pérdida de su preciado combatiente naval e insinuó que el alcance geográfico del conflicto podría extenderse aún más.

“Recuerden mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado”, declaró en X.

Las autoridades estadounidenses no especificaron cuál de los 53 submarinos de ataque de propulsión nuclear de la Marina fue responsable del hundimiento, ya que los movimientos de los buques suelen ser secretos celosamente guardados dentro del Pentágono.

Pero independientemente del submarino que disparó el torpedo, su importancia histórica es innegable.

La última vez que un submarino de la Marina estadounidense hundió a un combatiente enemigo fue el 14 de agosto de 1945, poco después del mediodía en Japón, cuando el USS Torsk torpedeó una fragata japonesa, el segundo de dos buques de la Armada Imperial Japonesa que fueron hundidos ese día, según el Comando de Historia y Patrimonio Naval.

También es una de las pocas veces que un submarino ha hundido un buque enemigo en combate desde ese penúltimo día de la Segunda Guerra Mundial.

Antes del Belgrano, un submarino pakistaní hundió en 1971 una fragata india durante un conflicto entre los dos vecinos del sur de Asia.

El hundimiento de la fragata iraní también evoca una batalla anterior entre Estados Unidos e Irán durante la Operación Mantis Religiosa de 1988.

Ese enfrentamiento en el golfo Pérsico durante la guerra entre Irán e Iraq se produjo después de que una fragata estadounidense impactara una mina iraní al intentar proteger a petroleros kuwaitíes de los ataques iraníes.

Durante un combate con las fuerzas navales iraníes, la fragata USS Simpson hundió un cañonero iraní con un misil antibuque después de que este disparara su propio misil contra el Simpson y otros dos buques.

Fue la primera batalla naval estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial y el primer duelo de misiles entre buques en la historia de la Marina estadounidense.

Pero ese enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán terminó en un día. Las hostilidades actuales se han prolongado durante casi una semana.

Las autoridades estadounidenses no pueden ofrecer una fecha de finalización definitiva. Irán promete seguir luchando.

Mientras tanto, misiles, drones y ahora torpedos están encontrando nuevos objetivos.

