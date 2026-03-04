James Talarico vence a Jasmine Crockett y gana las primarias demócratas en la contienda por el Senado de Texas

Por Arlette Saenz, CNN

El representante estatal James Talarico ganó las primarias demócratas para el Senado de Estados Unidos en Texas, lo que coloca a un legislador estatal, antes poco conocido, en la cima de la lista del partido para las elecciones generales de noviembre.

Talarico, de 36 años, venció a la representante Jasmine Crockett, una demócrata de 44 años del área de Dallas, en unas primarias reñidas que se tornaron cada vez más personales. Se enfrentará al senador John Cornyn o al fiscal general de Texas, Ken Paxton, quienes se presentarán a una segunda vuelta el 26 de mayo.

Talarico, seminarista presbiteriano y exprofesor de Round Rock, en las afueras de Austin, no era muy conocido en Texas antes de presentarse a la contienda por el Senado en septiembre. Sin embargo, ganó adeptos tras hacer de su fe un tema central en su mensaje.

Talarico también se benefició de la visibilidad nacional cuando el presentador del “Late Show”, Stephen Colbert, declaró que no se le permitió realizar una entrevista con el legislador estatal demócrata debido a posibles preocupaciones de la FCC. Como resultado, la entrevista obtuvo millones de visitas en línea.

Unas primarias intensamente disputadas en el bando republicano están dando esperanzas a algunos miembros del Partido Demócrata de que el escaño republicano en el Senado, ocupado por el partido durante mucho tiempo, pueda estar en juego en noviembre. Sin embargo, los demócratas se encuentran en un terreno político difícil: ningún demócrata ha ganado a nivel estatal en más de tres décadas.

A lo largo de las primarias, los dos demócratas, ambos con un gran número de seguidores en línea, se presentaron como luchadores, pero mostraron diferentes enfoques sobre cómo librar esas luchas.

Crockett a menudo mencionó su experiencia en enfrentamientos con el presidente y el Partido Republicano en Washington, mientras que Talarico habló de enfrentarse a un “sistema político roto y corrupto”.

Las primarias demócratas también reavivaron el debate en el partido sobre la “elegibilidad”, con algunos demócratas, incluidos aliados de Talarico, que cuestionaron abiertamente si Crockett podría ganar contra un republicano en noviembre.

Crockett, una mujer negra, refutó esas críticas y declaró a la prensa el mes pasado: “Estoy cansada de que me pregunten si soy elegible. La realidad es que eso no es más que una tontería”.

La congresista texana criticó a un comité de acción política (PAC) que apoyaba a Talarico por emitir un anuncio que sugería que los demócratas perderían en noviembre si ella encabezaba la lista, y denunció que ese enfoque tenía como objetivo “derribar a una mujer negra”.

Los dos demócratas, que sirvieron juntos en la Cámara de Representantes estatal de Texas, promovieron estrategias diferentes para lograr una victoria demócrata en las elecciones generales. Crockett, una activista demócrata que saltó a la fama gracias a sus enfrentamientos virales con el Partido Republicano, dijo que su partido debería centrarse en revitalizar a las bases electorales, incluyendo a los votantes negros y jóvenes, en lugar de centrarse en los sectores moderados.

Talarico, por otro lado, argumentó que los demócratas no solo deberían movilizar a las bases electorales, sino también atraer a los independientes que están descontentos con el presidente Donald Trump.

Crockett se presentó a la contienda en diciembre siendo ya un nombre muy conocido. Su entrada de último minuto en la contienda llevó al exrepresentante Colin Allred a abandonar su candidatura al Senado y, en su lugar, a postularse para un escaño en la Cámara de Representantes por el Norte de Texas.

Allred posteriormente respaldó la campaña de Crockett después de que un activista en TikTok acusara a Talarico de referirse a él como un “hombre negro mediocre”. La campaña de Talarico argumentó que sus comentarios fueron malinterpretados.

Talarico mantuvo una ventaja en la recaudación de fondos y publicidad sobre Crockett durante toda la contienda.

Talarico recaudó más de US$ 20 millones desde que lanzó su candidatura en septiembre pasado, mientras que Crockett recaudó US$ 3,7 millones desde el lanzamiento de su campaña en diciembre. Crockett también contó con US$ 4,8 millones adicionales que transfirió desde su cuenta de campaña para la Cámara de Representantes.

